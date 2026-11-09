'아동학대' 엄마, 아이에 소리 지른 뒤 칼 응시 '충격'..알고보니 본인도 '피해자'

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[스포츠조선 정유나 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 아이를 향한 분노 뒤에 숨겨진 'SOS 부부' 아내의 안타까운 과거가 공개됐다. 과거 자신 역시 학대 피해자였다는 아픈 사연을 털어놔 충격을 안겼다.

9일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 지난주에 이어 'SOS 부부'의 두 번째 이야기가 그려졌다.

지난 방송에서는 9개월 동안 임신 사실을 몰랐다가 병원 도착 30분 만에 아이를 출산한 아내의 사연이 공개돼 모두를 놀라게 했다. 이어 아이의 울음에 감정을 통제하지 못하고 거칠게 반응하는 모습까지 포착돼 안타까움을 자아냈다. 이날 방송에서는 아이에게 좋은 엄마가 되고 싶지만 뜻대로 되지 않는다며 괴로워하는 아내와, 그런 아내의 행동 뒤에 숨겨진 오랜 상처가 공개됐다.

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아이를 또 감금하고 한바탕 소리를 지른 아내는 이후 몰려오는 죄책감에 오열했다. 그러더니 이내 부엌의 싱크대 하부장을 열고 칼을 물끄러미 바라봐 충격을 안겼다.

아내는 "정신과 선생님에게 상담했는데 제 마음이 너무 지옥이라 저도 모르게 죽고 싶다는 생각이 내재해 있어서 계속 칼을 바라보는 것 같다고 하시더라"라고 털어놨다. 이어 "아이한테 화 낸 날 실제로 살고 싶지 않아서 정신과 약 200알 정도를 한번에 먹고 쓰러져서 병원에 실려간 적 있다. 병원 측에서 한번만 더 이러면 폐쇄병동에 입원해야한다고 경고하더라"라고 전해 놀라움을 자아냈다.

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이후 아내는 "4명의 엄마에게 사랑받지 못했다"라며 어린 시절에 대해 운을 뗐다. 일주일 중 6일을 맞을 정도로 친엄마의 폭력이 반복됐고, 부모의 이혼 후 만난 새엄마에게도 끊임없이 통제받았다는 것. 이후 만난 여러 양육자에게도 보호받지 못한 채 성장했다고 밝혀 MC들을 충격에 빠뜨렸다. 특히 폭행으로 다친 뒤 피가 묻은 벽지를 지우개로 지워야 했다는 일화에 오은영 박사와 MC들은 참담함을 감추지 못했다.

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오은영 박사는 어린 시절부터 이어진 상처와 현재 아내가 아이에게 보이는 행동 사이에 중요한 연결고리가 있다고 짚었다. 이어 아내를 "아동학대의 피해자이자 생존자"라고 분석하면서도, 그 어떤 과거도 아이에게 한 행동을 정당화할 수는 없다고 단호하게 강조했다.

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한편 이날 방송에서는 지난주 오은영 박사와 제작진의 조언에 따라 자신의 아동학대 사실을 자진 신고한 아내의 50일 후 모습이 공개된다.

jyn2011@sportschosun.com