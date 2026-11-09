김영희, ♥10세 연하 윤승열에 불만 "경제력 -90점..연예인 병도 걸려"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김영희가 남편의 경제력에 냉정한 평가를 내렸다.

9일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'는 남편 특집 2탄 '남편들도 할 말 있다'로 꾸며진 가운데 개그맨 권재관, 조현민과 '말자 할매' 김영희의 10세 연하 남편 윤승열이 출연했다.

윤승열은 자신의 출연을 못마땅해하는 김영희의 반응에 "나도 정식으로 섭외받고 왔다. 출연료도 받는다"고 당당하게 말했다. 이에 김영희는 "내가 지난달 빌려드린 돈부터 갚아달라. 보험료도 내드리지 않았느냐. 출연료를 바로 나에게 입금해 달라"고 받아쳤다.

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김영희는 윤승열을 향한 '좋은 남편'이라는 평가에는 "실제로도 좋은 남편은 맞다"고 인정했다. 다만 "방송의 힘이 무서운 게 꺼드럭병에 걸렸다. 거울을 보는 횟수가 늘었고 옷도 몇 번씩 갈아입어서 약간 꼴 보기 싫다"며 남편의 연예인 병을 폭로했다.

윤승열은 아내를 위해 일주일에 네 번씩 운동한다고 밝혔다. 그는 "아내가 나이가 있으니까 언제 어디서든 쓰러지면 내가 업고 뛰어야 한다"며 "가끔 시뮬레이션으로 업고 뛰어보기도 한다"고 말했다. 실제로 무대에 올라 김영희를 가뿐하게 업고 뛰며 힘을 자랑했다.

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최근 김영희가 쓰러져 마음고생했다는 윤승열은 "몇 주 전에 아내가 쓰러졌다. 큰 병인가 싶어 걱정했고 돌아가실까 봐 무서웠다"고 털어놨다. 이어 "딸과 둘이 어떻게 살아야 하나 별의별 생각이 다 들었다. 장수했으면 좋겠다"고 말했다. 이에 김영희는 "정말 할머니랑 사는 느낌인가 보다"라며 어이없어했다.

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이날 윤승열은 남편으로서 자신의 점수를 90점으로 매겼다. 그는 "집안일을 거의 다 한다. 거의 식모 수준"이라고 자신했지만, 10점을 뺀 이유로는 "경제적으로 조금 부족하다"고 솔직하게 밝혔다.

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이를 들은 김영희는 "경제적으로 따질 거면 -90점으로 해야 한다"고 응수했다. 그러면서도 남편으로서는 60점, 아빠로서는 100점을 주며 육아에 힘쓰는 윤승열을 인정했다.

윤승열 역시 김영희에 대해 "아내로서는 90점, 엄마로서는 만점"이라면서도 "나머지 10점은 집안일을 정말 못해서 뺐다. 어떻게 저렇게 못 할 수가 있나 싶다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

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한편 김영희는 2021년 10세 연하의 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 윤승열은 현재 고교 야구부 코치로 활동 중이다.