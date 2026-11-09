'남대문 임영웅' 스카프 아저씨 "돈 쓰지마" 말리는데 '완판'..시장 일대 마비

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[스포츠조선 정유나 기자] "안 팔린 것만 남은 거야, 돈 쓰지 마" "포장돼 있을 때가 제일 예뻐. 두르면 안 예뻐" "집에 가서 보면 다 별로야. 강아지 집에나 깔아~"

화제의 인물 '남대문 스카프 아저씨'가 '생활의 달인'에 떴다.

9일 방송된 SBS '생활의 달인'에서는 대한민국을 들썩이게 한 화제의 인물 '남대문 스카프 아저씨'의 경이로운 장사 기술이 공개됐다.

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남대문 스카프 아저씨의 가게 앞. 스카프를 파는 주인장이 손님의 구매를 오히려 뜯어말리는 희한한 광경이 펼쳐졌다. 그런데 말리면 말릴수록, 핀잔이 거세질수록 스카프를 사겠다는 사람들은 더 몰려들었다.

달인은 구성진 입담으로 SNS에서 화제를 모으며 '남대문 스카프 아저씨'로 불리고 있다. 인기는 웬만한 아이돌 못지않다. "남대문 시장 개장 이래 최대 인파"라는 말이 나올 만큼 매장 일대가 마비됐다. 결국 안전 문제로 급히 영업 종료를 선언하고 자리를 피해야 했을 정도다.

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달인이 파는 스카프는 6개에 1만 원이다. 포장지에 '메이드 인 차이나' 딱지가 떡하니 붙어 있지만, 달인표 스카프를 손에 넣으려는 쟁탈전은 그야말로 치열하다. 매대는 순식간에 비고, 달인은 쉴 새 없이 새 스카프를 쏟아붓는다. 여기저기서 돈을 받아 달라는 아우성이 터지고, 높이 치켜든 만 원짜리 지폐가 만국기처럼 줄지어 펄럭인다.

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놀라운 장면은 이뿐만이 아니었다. 달인이 "쉿!" 하고 한마디 하면 손님들은 약속이라도 한 듯 일제히 입을 꾹 다물었다. 인파가 감당하기 어려울 만큼 몰리면 직접 나서 판매와 계산을 돕기도 했다. 특히 여성 손님들에게 인기가 많아 '남대문 임영웅'이라는 별명까지 얻었다.

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도대체 '남대문 스카프 아저씨'는 어떻게 남대문 일대를 호령하는 스타가 됐을까.

이날 방송에서는 남대문 스카프 아저씨의 특별한 영업 비법이 공개됐다. 그는 손님들이 매장에 오래 머물며 물건을 고르는 모습을 연출해 지나가는 행인들의 호기심을 자극했다. 사람들이 등을 돌린 채 열심히 상품을 살펴보는 모습 자체가 다른 손님들의 발길을 붙잡는 전략이었다. 여기에 오래 기다린 손님들에게는 특별한 서비스까지 제공하며 인심을 얻었다.

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그의 성공 비결은 뛰어난 입담에만 있는 것이 아니었다. 어머니와 함께 수십 년간 남대문시장에서 장사하며 쌓아온 경험과 노하우가 바탕이 됐다. 손님의 마음을 사로잡는 세심한 판매 전략은 물론, 안전 문제에 대비하는 자세와 주변 상인들을 배려하는 모습까지 남다른 장사 내공을 보여줬다.

jyn2011@sportschosun.com