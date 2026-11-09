코 수술 3번·눈 2번→지방흡입까지..'개그맨 11호 부부' 남편 "아내 성형 막을 수 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 조현민이 아내 최설아의 성형수술을 취미로 받아들이기로 했다고 밝혔다.

9일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'는 남편 특집 2탄 '남편들도 할 말 있다'로 꾸며진 가운데 개그맨 5호 부부 남편 권재관, 11호 부부 남편 조현민과 '말자 할매' 김영희의 10세 연하 남편 윤승열이 출연했다.

조현민은 아내인 개그우먼 최설아의 성형수술에 얽힌 일화를 공개했다. 그는 "연애할 때 아내가 코 수술을 하겠다고 했다. 수술 후 사진을 보여줬는데 다른 여자 같더라"며 "너무 어색해서 밥도 못 먹었고 한 달 반 동안 데이트도 하지 않았다"고 털어놨다.

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이어 "그렇다고 헤어질 건 아니었기 때문에 큰마음을 먹고 다시 만났고, 이후 결혼까지 했다"고 말했다.

결혼 후에도 최설아의 남다른 성형 열정은 계속됐다고. 조현민은 "아내가 방에 들어오지 않고 자기 방에서 잔다고 하기에 가봤더니 'ㄴ' 자로 앉아 자고 있었다"고 회상했다.

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그는 "코 수술 후 완전히 자리 잡기 전에 누워서 자다가 코가 눌리면 수습이 안 되니까 한 달 반 동안 'ㄴ'자로 잔 거다"라며 "그 모습을 보면서 나도 감탄했다. 정말로 좋아하고 본인 만족을 위해서 하는구나 싶었다"고 말했다.

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그러면서 "누군가 한 달 동안 'ㄴ'자로 자라고 하면 쉽게 못 잔다"며 아내의 남다른 의지에 놀라움을 드러냈다.

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조현민은 최설아가 코 수술 세 번과 눈 수술 두 번을 받았으며, 아랫배와 허벅지 지방흡입까지 했다고 밝혔다. 그는 "내가 내린 최종 결론은 '성형은 막을 수 없다'는 것"이라고 말했다.

이어 "10만 원이 있으면 10만 원짜리 시술받을 거고, 50만 원이 있으면 50만 원짜리 무언가를 또 받을 거다"라며 "가끔은 (아내가) 힘든 걸 하는 거니까 익스트림 스포츠를 한다고 생각한다. 그래서 나는 (성형을) 아내의 취미로 받아들이기로 했다"고 전했다.