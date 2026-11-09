서장훈, 12살 딸 이불에 말아 폭행한 父에 분노 "미친 거 아니야?" ('물어보살')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 서장훈이 초등학교 5학년 딸에게 가정폭력을 부모에 분노했다.

9일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'(이하 '물어보살')에는 20대 대학원생이 출연해 아버지의 가정폭력으로 인한 트라우마와 가족 관계에 대한 고민을 털어놨다.

이날 의뢰인은 아버지의 가정폭력으로 트라우마를 겪으며 3년간 은둔 생활을 했다고 고백했다. 여전히 마음속에 응어리가 남아 있다며 아버지와 어떻게 지내야 할지 고민이라고 털어놨다.

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의뢰인에 따르면 어머니의 외도와 빚 문제로 아버지가 폭력적으로 변했고, 어머니가 다른 남성과 집을 나간 뒤 폭언과 폭력은 더욱 심해졌다

특히 초등학교 5학년 때 가족 여행 중 아버지의 휴대전화로 유튜브를 보다가 데이터를 사용했다는 이유로 이불에 말린 채 무차별 폭행을 당했다고 밝혀 충격을 안겼다. 서장훈은 "미친거 아니냐. 자식을 이불을 말아 밟는 다는 건 정신이 어떻게 된 거 아니냐"라고 분노했다.

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의뢰인은 중학교 3학년 때 공황 증세를 겪었고, 고등학교에 진학하지 않은 채 방황하다 안 좋은 선택을 시도해 중환자실에 입원하기도 했다고 밝혔다. 당시 아버지가 옆에서 간호를 해주는 모습을 보니 마음이 힘들어졌다고.

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이후 20살부터 검정고시를 준비해 아버지의 지원 속에 목표했던 대학에 진학했지만, 지난 3월 다시 좋지 않은 생각이 들었다고 털어놨다.

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서장훈은 "이제 스물네 살인데 몇 번 죽겠다고 이야기를 하는 거냐"며 "널 위해서 살아라. 그 사람들과 인연을 끊어라"고 조언했다. 이어 아버지에게 사과받고 싶다는 의뢰인에게 "가족이라는 굴레에서 담을 치고 빠져나와라. 그 사람들 생각하지 말고 너 혼자 씩씩하고 당당하게 살아가라"고 당부했다.

anjee85@sportschosun.com