[청룡영화상]'충무로 신인왕' 경쟁 미쳤다, 복수와 공포, 첫사랑과 청춘의 불안까지… 신인감독상 후보 역대급 5파전!

[스포츠조선 권영한 기자] 복수심부터 공포, 열등감과 첫사랑까지 감정의 스펙트럼이 그 어느때보다 다채로운 한 해였다.

조카의 의대 등록금을 마련하기 위해 아버지의 가짜 장례식을 여는 간호사부터, 살인자를 트렁크에 싣고 여행에 나선 네 모녀, 죽은 아빠의 전남친을 만나게 된 여고생, 출장지에서 야근도 모자라 물귀신을 만나게 되는 로드뷰 제작팀원들, 짝사랑하던 여사친에게 인정받기 위해 선을 세게 넘는 고등학생까지. 신인 감독들의 패기 넘치는 도전이 2026년 한국영화를 더욱 풍성하게 만들었다. 11월 25일 열리는 제47회 청룡영화상 신인감독상 부문 후보에 오른 5명의 감독들을 소개한다.

'고당도' 권용재 감독

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◇'고당도' 권용재 감독

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권용재 감독은 타협을 모른다. 머리끄덩이 좀 잡고 투닥거릴줄 알았던 혈육 간의 갈등을 벼랑의 벼랑 끝까지 몰아 간다. 뇌사 상태에 빠진 아버지의 임종을 '조금' 앞당겨서 가짜 장례식을 치르게 된 간호사 선영(강말금)과 남동생 일회(봉태규). 일회의 아들이자 선영의 조카인 동호(정순범)의 의대 등록금을 마련해야 한다는 목표 아래 이 막장 가족은 병원 동료와 장례식장 업주, 그리고 사채업자의 3중 감시망을 뚫어야 한다. 권용재 감독은 비극적 딜레마 상황에서도 터져나오는 블랙코미디로 신인답지 않은 '밀당력'을 증명했다.

'경주기행' 김미조 감독

◇'경주기행' 김미조 감독

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털털 거리는 똥차를 타고 엄마(이정은)와 세 딸(공효진 박소담 이연)이 여행을 떠난다. 살해당한 막내딸의 복수를 위해 모였지만, 작전엔 구멍이 숭숭 뚫려 있다. 기껏 납치한 살해범은 트렁크를 열고 도망치고, 포승줄을 풀고 달아난다. '이 가족은 이렇게 무너지는구나' 싶은 순간 김미조 감독은 영화의 기어를 바꾼다. 중반부까지 예열하던 엄마의 분노는 영화의 클라이맥스를 향해 맹렬하게 치고 올라가는 원동력이 된다. 살인을 주저하는 가족의 감정을 섬세하게 짚으면서도, 끝내 전하고자 하는 메시지를 힘있게 밀어붙이는 감독의 뚝심이 놀랍다.

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'여름의 카메라' 성스러운 감독

◇'여름의 카메라' 성스러운 감독

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죽은 아빠가 쓰던 니콘 FM2 필름카메라와 자기 몸보다 더 큰 백팩을 매일 어깨에 메고 다니는 고등학생 여름(김시아). 여름은 운동장에서 축구를 하는 동급생 연우(유가은)를 향해 자기도 모르게 카메라 렌즈를 들이댄다. 첫사랑의 감정은 그렇게 느닷없이, 카메라 셔터 소리와 함께 찾아온다. '여름의 카메라'는 배우들의 풋풋한 매력과 아련한 상처를 따스한 감성으로 포착한다. 성스러운 감독이 포착한 여름은 이토록 청량하고 '뽀샤시'하다.

'살목지' 이상민 감독

◇'살목지' 이상민 감독

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올해 개봉한 한국영화 중에서 흥행 5위(324만). 공포 장르에서는 2003년 김지운 감독의 '장화,홍련'을 넘으며 한국 공포영화 흥행 1위에 올랐다. 이상민 감독은 '로드뷰'라는 현대적 매체와 한국의 전통적인 물귀신, 원귀라는 소재를 결합해 현실감 넘치면서도 독창적인 공포 세계관을 만들어냈다. 한국 상업영화 평균 제작비가 100억원에 육박하는 시대에 30억원이라는 중저예산으로 일군 신인답지 않은 완성도다.

'충충충' 한창록 감독

◇'충충충' 한창록 감독

청춘의 불온과 불안이 벌레처럼 스크린 아래로 쏟아져 나온다. 한창록 감독의 패기엔 제동 장치가 없다. '충충충'은 고등학생 용기(주민형)가 짝사랑하는 친구 지숙(백지혜)을 지키기 위해 무모한 복수에 나서는 이야기. 뻔한 학원 폭력물을 한창록 감독은 신인 특유의 강렬한 질감과 투박함으로 표현했다. 주인공 용기는 고작 덤블링 하나를 해내고 눈물 지으며 "ㅅㅂ 나도 할 수 있다!"고 외친다. 차가운 세상에 홀로 던져진 주인공을 바라보는 감독의 시선이 따숩다.

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권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com