정웅인, 통장 잔고 걱정..세 딸 둔 父의 눈물 고백 "자다가도 벌떡 일어나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정웅인이 세 딸의 미래를 책임져야 한다는 가장의 무게를 고백했다.

9일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 말미에는 정웅인이 게스트로 출연해 제주를 찾은 모습이 공개됐다.

정웅인은 어린 시절을 떠올리며 "불우했다. 그때는 아버지가 돌아가시면서 빚이 있었다는 걸 몰랐다"고 털어놨다.

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이어 가장으로서 느끼는 부담감도 고백했다. 그는 "가끔 자다가 벌떡벌떡 일어난다"며 "통장 잔고? 우리 애들이 날 바라보고 있는데 어떤 식으로 미래를 열어가야 될까"라고 말했다.

가족에게도 쉽게 꺼내지 못했던 책임감과 고민을 털어놓던 정웅인은 결국 눈물을 훔쳤다.

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한편 정웅인은 2006년 12세 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 지난 2014년에는 MBC '아빠! 어디가?'에 딸들과 함께 출연해 많은 사랑을 받았다.

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정웅인은 최근 유튜브 채널 등을 통해 첫째와 둘째 딸의 근황을 전한 바 있다. 첫째 세윤 양은 예술고등학교를 졸업한 뒤 연극영화과 진학을 목표로 재수를 준비 중이다. 뉴진스 해린 닮은꼴로 화제를 모은 둘째 소윤 양은 서울예고 미술과 2학년에 재학 중이며 서울대 미대를 목표로 하는 것으로 전해졌다.