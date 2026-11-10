김창옥, 감탄 터진 숲속 제주 집 최초 공개..박세리 "부자다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김창옥이 방송 최초로 제주 집을 공개해 이영자와 박세리를 놀라게 했다.

9일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 말미에는 김창옥이 이영자와 박세리를 제주 집으로 초대하는 모습이 공개됐다.

울창한 숲속에 자리한 집을 본 이영자는 "오즈의 마법사 같다", "다른 세계로 들어가는 입구 같다"며 감탄했다. 이어 "김창옥 선생님이 제주 집을 공개하는 건 방송 역사상 처음이라고 들었다"고 기대감을 드러냈다.

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집 안으로 들어선 이영자는 입을 다물지 못했다. 고급 편집숍을 연상시키는 입구부터 고가의 대형 스피커와 벽난로가 놓인 거실, 김창옥만의 작업실까지 감각적인 공간들이 시선을 사로잡았다.

김창옥이 취미 생활 중 하나인 바이크를 타고 제주 해안도로를 달리는 모습도 공개됐다. 이를 본 박세리는 "창옥쌤 부자다"라며 감탄했다.

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그런가 하면 김창옥은 "갑자기 내가 생각하는 아름다운 삶을 살지는 못하고 있지만, 그렇다고 예전의 삶으로 돌아갈 수도 없다는 느낌이 들었다"고 속내를 털어놨다.

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한편 김창옥의 집이 공개되는 tvN STORY '남겨서 뭐하게'는 오는 16이 오후 8시에 방송된다.