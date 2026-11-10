성시경 일본어 실력에 日 국민 MC도 감탄 "일본인보다 어휘력 풍부..억양도 완벽"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 성시경이 자연스러운 일본어 실력으로 일본의 국민 방송인 쿠로야나기 테츠코를 놀라게 했다.

지난 7일 쿠로야나기 테츠코의 유튜브 채널에는 성시경이 일본 지상파 채널 TV아사히의 대표 토크쇼인 '테츠코의 방' 출연을 앞두고 테츠코의 대기실을 찾은 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 테츠코는 성시경이 통역 없이 녹화에 나선다는 이야기를 듣고 기대감을 드러냈다. 어시스턴트 타가와 켄지는 "외국인이 일본 노래를 부르면 억양에서 미묘한 차이가 느껴질 때가 있는데, 성시경 씨에게서는 그런 것이 전혀 느껴지지 않는다"고 말했다.

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이후 대기실에 들어선 성시경은 테츠코에게 고려인삼 진액과 약과를 선물하고, 먹는 방법과 만드는 과정을 일본어로 설명했다. 자신이 펴낸 일본어판 한국 맛집 책도 건넸다.

성시경은 국물이 흰 여러 종류의 탕을 소개하면서 '천차만별'이라는 의미의 일본어 관용구까지 자연스럽게 구사했다.

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이에 테츠코는 "정말 일본어를 잘한다. 일본 사람 같은 느낌"이라고 감탄했다. 성시경은 "아직 부족하다"며 겸손한 모습을 보였다.

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성시경이 대기실을 떠난 뒤에도 칭찬은 이어졌다. 테츠코는 "정말 놀랐다. 저 정도로 잘하다니 일본인과 이야기하는 것 같았다"고 감탄했고, 켄지는 "일본인보다 어휘력이 풍부해 알아듣기 쉽다"고 거들었다.

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테츠코가 "어떻게 그렇게 할 수 있는지 모르겠다"고 하자 켄지는 "머리가 좋은 것 같다"며 성시경이 1년 반 동안 공부한 뒤 일본어능력시험 1급 자격을 취득했다고 설명했다.

테츠코는 "보통은 모국어의 억양이 묻어나기 마련인데 억양까지 완전히 일본 사람 같았다"며 "일본인과 이야기하는 기분이었는데 문득 '아, 일본인이 아니었지' 싶어서 깜짝 놀랐다"고 성시경의 일본어 실력을 극찬했다.

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한편 '테츠코의 방'은 1933년생 원로 배우이자 방송인인 쿠로야나기 테츠코가 진행하는 토크 프로그램이다. 1976년 첫 방송을 시작해 51년째 이어지고 있는 일본의 대표적인 장수 프로그램으로, 세계적인 유명 인사들이 다수 출연해 '전설적인 토크쇼'로 불린다. 동일 진행자가 진행한 최다 방송 횟수로 기네스북에도 이름을 올렸다.