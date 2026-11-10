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'♥4세 연하와 재혼' 오윤아, 발리서 웨딩드레스 입었다...눈부신 신부 자태

조윤선 기자

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'♥4세 연하와 재혼' 오윤아, 발리서 웨딩드레스 입었다...눈부신 신부 자태

[스포츠조선 조윤선 기자] 오윤아가 눈부신 드레스 자태를 뽐내며 '발리 여신'으로 등극했다.

오윤아는 10일 발리의 한 럭셔리 리조트에서 촬영한 여러 편의 영상을 공개했다.

영상 속 오윤아는 늘씬한 몸매가 고스란히 드러나는 타이트한 튜브톱 드레스를 입고 포즈를 취했다. 한 손에는 칵테일을 든 채 노을이 지는 바닷가를 배경으로 여유로운 미소를 지으며 고혹적인 분위기를 자아냈다.

또 다른 영상에서는 풍성한 웨딩드레스를 입고 우아한 신부의 자태를 뽐냈다. 치맛자락을 휘날리며 사랑스러운 미소를 짓는 오윤아의 모습에서 설렘이 전해졌다.

'♥4세 연하와 재혼' 오윤아, 발리서 웨딩드레스 입었다...눈부신 신부 자태

앞서 오윤아는 지난달 "고마워 여봉"이라는 글과 함께 웨딩드레스를 피팅하는 모습을 공개한 바 있다. 당시 선보인 드레스 가운데 한 벌을 발리에서도 착용하면서 웨딩 화보를 촬영한 것이 아니냐는 추측도 나왔으나 실제 결혼식 준비와 관련된 것인지는 알려지지 않았다.

한편 오윤아는 2015년 이혼한 뒤 발달장애가 있는 아들 민 군을 홀로 양육해 왔다. 이후 지난 7월 4세 연하의 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

최근 오윤아는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에 출연해 재혼은 생각하지도 못한 채 살아왔지만, 아들을 사랑으로 품어준 시부모님의 모습에 결혼을 결심했다고 밝혔다.

당시 오윤아는 시부모님을 향해 "사랑으로 저와 민이를 받아주셔서 감사하다. 앞으로 열심히 효도하고 보답하며 살겠다"고 진심을 전했다.

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