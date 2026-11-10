"프라이팬으로 맞아 벽지에 피 흥건"..'결혼지옥' 아내, 친母 폭행 폭로

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[스포츠조선 정유나 기자] 'SOS 부부' 아내가 친엄마에게 학대 당했던 어린 시절을 회상했다.

9일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 지난주에 이어 'SOS 부부'의 두 번째 이야기가 공개됐다.

앞서 방송에서는 9개월 동안 임신 사실을 모르고 지내다 병원에 도착한 지 30분 만에 아이를 출산한 아내의 사연이 전해져 충격을 안겼다. 이후 아이의 울음에 감정을 조절하지 못하고 거칠게 반응하는 모습까지 공개돼 안타까움을 자아냈다. 이날 방송에서는 좋은 엄마가 되고 싶지만 뜻대로 되지 않아 괴로워하는 아내와, 그의 행동에 영향을 미친 과거의 아픈 상처가 드러났다.

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알고 보니 아내 역시 어린 시절 아동학대의 피해자였다.

아내는 "친엄마 때부터 계속 폭행을 당해왔고 사랑도 받지 못했다"고 어린 시절을 떠올렸다. 친엄마를 포함해 네 명의 엄마를 거치는 동안 누구에게도 충분한 사랑을 받지 못했다는 것.

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아내는 "어릴 때 친엄마한테 많이 맞고 자랐다. 일주일 중 6일을 맞을 정도로 폭력이 반복됐다"며 "7살 때 부모님이 이혼하면서 친엄마와 살게 됐다. 당시 아빠가 양육비로 매달 250만 원을 보냈지만, 엄마는 그 돈을 새로운 남자들을 만나는 데 썼다"고 털어놨다.

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이어 "결국 친엄마의 연애 문제로 갈등이 생겼다. 어느 날 엄마가 아주 예쁘게 꾸미고 나가기에 또 남자를 만나러 가는 줄 알고 못 나가게 했다. 그러자 엄마가 9층 난간에서 언니를 밀려고 했고, 프라이팬으로 내 뒤통수를 때렸다. 벽지에 피가 흥건하게 묻을 정도였다. 뒤통수가 찢어져 아홉 바늘을 꿰맸다"며 "더는 견딜 수 없어 아빠에게 도움을 청했다"고 당시를 회상했다.

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아내는 "아빠가 언니와 나를 데리고 갔고, 그때부터 새엄마들을 만나게 됐다. 하지만 새엄마들에게도 맞았다"고 고백했다. 특히 폭행으로 다친 뒤 피가 묻은 벽지를 지우개로 지워야 했다는 사연에 오은영 박사와 MC들은 참담함을 감추지 못했다.

오은영 박사는 어린 시절부터 이어진 아내의 상처가 현재 아이에게 보이는 행동과도 관련이 있다고 짚었다. 그러면서 아내를 "아동학대의 피해자이자 생존자"라고 분석했다. 다만 과거의 상처가 아이에게 한 행동을 정당화할 수는 없다며 단호한 입장을 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com