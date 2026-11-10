이용식 딸, 18개월 첫째 벌써 과외..평창동 100평대 집 육아 일상

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 이용식의 딸 이수민이 평창동 100평대 집에서 18개월 된 딸 이엘이에게 방문 과외를 시키는 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

9일 유튜브 채널 '아뽀TV'에는 '18개월된 이엘이의 집중력은 과연..?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 18개월 된 이엘이가 집을 방문한 과외 선생님과 함께 다양한 놀이 수업을 하는 모습이 담겼다.

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이엘이는 18개월이라는 어린 나이에도 책 읽기부터 동물 놀이, 도형 맞추기, 역할 놀이까지 다양한 활동에 참여했다. 선생님과 호흡을 맞추며 즐겁게 수업을 이어가는 모습이 훈훈함을 자아냈다.

특히 이엘이가 수업을 받는 공간도 눈길을 끌었다. 양쪽 벽면을 가득 채운 책장에는 다양한 그림책과 도서가 빼곡하게 꽂혀 있었고, 곳곳에는 아이들을 위한 교구와 장난감도 마련돼 있었다.

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한편 이수민은 지난 2024년 가수 원혁과 결혼했으며 슬하에 딸 1명을 뒀다. 이수민 원혁 부부는 딸 이엘 양 육아를 위해 이용식의 평창동 100평대 집에 함께 거주 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com