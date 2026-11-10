이효리, 남모를 상처 고백 "도움 주고도 못됐단 말만 들어" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이효리가 "도움은 내가 다 주고 내가 다 챙기는데 난 항상 못 됐다는 이야기만 듣는다"라고 털어놨다.

9일 방송된 '연애전쟁'에서는 49세인 불같은 성격의 여자 친구와 40세인 불을 뿜는 공연을 하는 남자 친구의 사연이 공개됐다.

이날 여자 친구는 남자 친구를 향해 앞담화를 쏟아내고 막말을 하는 등 불같은 성격을 드러냈다. 알고 보니 여자 친구는 코로나19로 남자 친구의 일이 끊기자 홀로 생계를 책임져 왔다. 여기에 남자 친구의 답답한 모습에 쌓인 불만이 결국 거친 말과 행동으로 이어진 것.

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이를 지켜본 이효리는 여자를 향해 "영상에서 잘못된 점도 많았지만 나랑 비슷한 면이 있어서 마음이 많이 좀 짠한 면이 있었다"라고 공감했다.

그는 여자 친구를 향해 "부모님 덕 봤냐. 친구들이랑 만날 때도 항상 사주고 챙겨 주는 편이냐. 일할 때도 그랬냐"라고 물은 뒤, "그냥 그런 거다. 죽도록 열심히 사는 건 난데 착하단 말은 또 한 번도 못 듣는다"라고 말했다. 이어 "도움은 내가 다 주고 내가 다 챙기는데 난 항상 못 됐다는 이야기만 듣는다"라며 자신의 경험을 털어놨다.

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이효리는 "나도 그런데 누구한테 기대려고 하지 말고 내가 열심히 잘 살면 된다. 자기 자신을 믿고 살아라"라고 조언했다.

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또한 이효리는 "우리 착한 남자 만나지 않았나. 우린 착한 남자 만나야 한다"라면서 "우리 화를 덮어주는 사람을 만나야 한다. 거기서 더 화내고 더 열 내는 남자 만나면 사고가 난다. 두 사람 잘 만난 것 같다"라며 두 사람의 관계를 응원했다.

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anjee85@sportschosun.com