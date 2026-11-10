진태현, 다시 찾은 암센터 왜?…갑상선암 수술 1년반 검진 결과 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 진태현이 갑상선암 수술 후 1년 반 검진에서 정상 판정을 받았다고 전하며 감사한 마음을 드러냈다.

진태현은 9일 자신의 SNS에 "갑상선암 수술 후 1년 반 검진 모든 게 완전 정상 모든게 감사"라면서 검진 결과를 공개했다.

그는 "많은 사람이 갑상선암은 아무것도 아니라고 말한다. 어렵고 힘든 암을 겪고 계신 분들에 비하면 정말 아무것도 아니지만 오늘 병원에 앉아계신 처음 두렵고 떨림을 경험하시는 분들에겐 아무것도 아닌 게 아니니 아무렇지 않게 얘기 안 했으면 한다"라고 말했다. 이어 "나같이 건강에 덤덤한 사람도 무척 두렵고 걱정했으니"라면서 암 진단과 치료 당시의 솔직한 심정을 털어놨다.

Advertisement

진태현은 "아내와 손잡고 병원에서 보낸 하루가 너무 소중했다. 세상은 이제 모든 게 편하고 장난이고 즐겁다. 이런 게 정상이 됐다"라면서 "난 그래도 아내와 매 순간 진지하고 소중하게 감사하며 살려고 한다"라고 밝혔다. 그러면서 "삶에는 끝이라는 게 있다. 난 끝이 있다는 걸 알고 감사로 삶을 잘 살아내려 한다"라고 덧붙였다.

진태현은 지난 2025년 갑상선암 진단을 받고 같은 해 6월 수술을 받았다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com