故 최불암 빈소 찾은 김혜자 모습 어땠길래…백지연 "내 마음도 너무 아파"

사진=공동취재단/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 백지연이 고(故) 최불암을 떠나보낸 배우 김혜자의 모습에 먹먹했던 심경을 전했다.

9일 유튜브 채널 '지금 백지연'에서 백지연은 지난달 29일 세상을 떠난 최불암의 빈소를 찾았던 김혜자의 발언을 언급하는 모습이 그려졌다.

영상 속 백지연은 "얼마 전 최불암 선생님이 돌아가셨을 때 문상을 가신 김혜자 선생님이 하시는 말씀이 기억에 남는다"고 말했다.

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그는 "최불암 선생님 먼저 가신 길을 보시고 오시면서 '마지막이라고 하지 마라'라고 하시면서 너무너무 마음 아파하시는 그 표정을 보면서 내 마음도 너무 아팠다"고 밝혔다.

백지연은 "우리가 그런 걸 보면서 많은 생각을 하지 않나. 우리가 살아 있는 동안은 행복도 많지만 고민과 고통도 많을 수밖에 없다. 인간의 숙명"이라고 말했다. 그러면서 "모두가 고민에 휩싸인 우리를 서로 측은지심을 갖고 격려해 주면서 살면 좋겠다는 생각이 든다"라고 덧붙였다.

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고 최불암은 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 87세.

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당시 고인의 빈소를 찾은 김혜자는 취재진에게 "이게 마지막이라는 생각 안 든다. 죽으면 또 만날 텐데 마지막이라고 하지 마라. 생각하기에 따라서 마지막은 없다. 저 사람에 대한 추억도 많고 다 기억하면서 살거다. 왜 마지막이냐. 마지막 아니다"라고 말해 많은 이들의 마음을 울렸다.

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anjee85@sportschosun.com