'불륜 인정' 젠슨 황, 신아영과 뜨거운 포옹..韓방문 당시 재조명

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[스포츠조선 정유나 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜을 인정해 파장이 일고 있는 가운데, 과거 한국 방문 당시 방송인 신아영과 포옹을 나눴던 장면이 온라인상에서 다시 주목받고 있다.

젠슨 황은 지난해 10월 서울 강남구 코엑스 K-POP 광장에서 열린 '지포스 게이머 페스티벌'에 참석했다.

당시 행사 MC를 맡은 신아영은 현장에서 젠슨 황과 만나 대화를 나눴다. 두 사람이 서로를 바라보며 이야기를 주고받은 뒤 포옹하는 모습도 포착됐다. 최근 젠슨 황의 사생활 논란이 불거지면서 당시 현장 영상과 사진까지 재조명되는 모양새다. 신아영은 행사 다음 날 자신의 SNS에 젠슨 황과 함께 촬영한 사진을 올리며 만남을 인증하기도 했다.

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한편 젠슨 황은 중국 정보기관과 연계된 스파이로 의심받는 여성 기업인과의 불륜을 인정했다.

엔비디아 이사회는 8일(현지시간) 입장문을 통해 "창업자이자 CEO인 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐다는 최근 보도와 관련해 독립적인 조사에 착수했다"고 밝혔다.

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젠슨 황도 별도의 메시지를 통해 "아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 자녀들에게 상처를 줬으며, 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다"며 "가족과 임직원 모두에게 사과한다"고 전했다.

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앞서 젠슨 황은 중국 국가안전부(MSS)의 스파이로 지목된 중국 기업인 앨리스 황(중국명 황러)과 연인 관계라는 의혹에 휩싸인 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com