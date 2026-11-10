'돈 자랑 논란' 박수홍, 이번엔 길거리서 오열...딸 뽀뽀 한 번에 "여한 없다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍이 딸 재이의 사랑스러운 애정 표현에 눈물을 보였다.

지난 9일 박수홍의 유튜브 채널에는 '재이 말 터졌다! 재이의 폭풍 애교 아빠 박수홍 그리고 선생님 마음까지 녹았던 하루 기록'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박수홍은 딸 재이의 손을 잡고 가을 산책에 나섰다. 산책 중 재이는 길에 떨어진 은행 열매를 발견하고 "똥이다!"라고 외쳐 웃음을 자아냈다. 이에 박수홍은 "그건 은행이라고 해"라며 딸에게 하나씩 알려줬다.

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재이는 직접 은행 열매를 만져보고 냄새까지 맡으며 호기심을 드러냈다. 아빠와 함께하는 평범한 산책도 재이에게는 즐거운 배움의 시간이 됐다.

특히 박수홍을 감동하게 한 순간은 집으로 돌아가는 길에 찾아왔다. 재이는 누가 시키지도 않았는데 아빠에게 먼저 다가가 뽀뽀를 건넸다. 예상치 못한 딸의 애정 표현에 박수홍은 행복한 미소를 감추지 못했다.

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그는 "아빠는 여한이 없어요"라며 벅찬 마음을 드러냈다. 재이는 곁에 있던 엄마 김다예에게도 뽀뽀를 해주며 사랑스러운 모습을 보였다.

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이를 지켜보던 박수홍은 "눈물 날 것 같다. 사랑해 우리 재이"라고 말했고, 결국 감격의 눈물까지 보였다. 딸의 작은 행동 하나에도 깊이 감동하는 아빠의 모습이 훈훈함을 안겼다.

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한편 최근 김다예는 딸 재이의 140만원대 명품 패딩을 둘러싼 이른바 '돈 자랑' 논란에 휩싸인 바 있다.

당시 김다예의 인스타그램 스토리 사진이 삭제되자 논란을 의식해 게시물을 급히 내린 것 아니냐는 보도가 나왔다. 이에 김다예는 인스타그램 스토리는 게시 후 24시간이 지나면 자동으로 사라지는 것이라며 억울함을 호소했다.

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앞서 김다예는 딸 재이의 신발장 사진을 공개하며 신발 가격이 800만원대라고 언급한 데 이어 딸의 광고 수입과 세금 신고 사실 등을 알리면서도 재력 과시 논란에 휘말렸다.