'결혼 5년차' 김영희, 벌써 스킨십 거부..'10살 연하' 남편 "운동으로 해소" (말자쇼)

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[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 김영희와 남편 윤승열이 '말자쇼'에서 결혼 생활의 현실적인 고민을 솔직하게 털어놓으며 웃음과 공감을 안겼다.

9일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 남편 특집 2탄 '남편들도 할 말 있다'로 꾸며졌다.

이날 방송에는 개그맨 권재관, 조현민, '말자 할매' 김영희의 남편 윤승열이 게스트로 출연해 남편들의 다양한 고민들에 공감하고 진솔한 조언을 건넸다.

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이날 방송에선 결혼 23년 차 주말부부 아내가 "남편이 계속 스킨십을 원해 피곤하다"라는 고민을 털어놨다. 김영희는 고민의 주인공을 만나 그의 이야기를 경청했다. 이어 고민 당사자의 피곤함을 이해하면서도 스킨십을 바라는 남편의 마음을 즉석 상황극으로 표현해 웃음을 자아냈다.

윤승열은 "스킨십 기억이 없다"라며 고민 사연에 공감했다. 그는 "김영희가 일이 바쁘고 힘들어서 그런가 싶어 운동으로 해소한다"라고 씁쓸함을 드러냈다. 김영희도 "스킨십을 오래 안 하다 보니 어색하다"라며 "로맨틱한 환경이 조성돼야 하는데 설거지할 때 그렇게 온다"라고 말해 폭소를 자아냈다. 이에 윤승열은 "뒤태가 귀엽다"라며 애정을 표현했다.

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월급을 모아 회사 컴퓨터를 계속 업그레이드하는 남편을 이해할 수 없다는 아내의 사연도 공개됐다. 컴퓨터 업그레이드에만 200만 원을 사용했다는 남편은 "남자들은 새로운 장난감이 나오면 갖고 싶은 마음이 생긴다. 없는 용돈을 모아 자주 쓰는 사무실 컴퓨터에 투자하는 것"이라고 해명했다.

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'취미부자' 권재관은 "진짜 사랑꾼의 사연에 눈물이 난다"라며 "일을 빨리 끝내기 위해 업그레이드하는 건데 단편적인 부분만 보고 왜 그러냐고 하면 안 된다"라고 편들어 남편의 표정을 환하게 만들었다.

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또 "아내가 성형한 뒤 내가 사랑했던 얼굴이 사라진 것 같다"라는 결혼 16년 차 남편의 사연에는 조현민이 자신의 경험담을 꺼내며 깊이 공감했다. 그는 "성형은 남자들의 운동과 같은 취미 중 하나로 이해해야 한다"라고 조언했다.

이밖에도 2026 아이치·나고야 아시안 패러게임 선수단도 깜짝 출연해 많은 관심과 응원을 당부했다. 김영희는 "스스로에게 계속 관심을 갖고 지치지 말고 파이팅하길 바란다"라고 격려를 보냈다.

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한편 김영희는 2021년 10세 연하의 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 윤승열은 현재 고교 야구부 코치로 활동 중이다.