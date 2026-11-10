'호주 치의대 출신' 장한별, 첫 단콘서 출구 없는 매력 발산

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장한별이 첫 단독 콘서트의 감동을 전달했다.

장한별은 9일 자신의 계정에 "첫 단독 콘서트 사진들 공유해요. 그날의 무대와 순간들, 사진으로 다시 함께봐요"라며 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 장한별은 환하게 웃으며 공연을 하고 있는 모습이다. 직접 기타를 연주하며 반전 매력을 뽐내기도 하고, 장미꽃을 선물하며 팬들과 소통하는 등 첫 단독 콘서트에서 사정없이 매력을 발산하고 있다.

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또 장한별은 특별게스트로 출연한 서울 패밀리 김승미와 호흡을 맞추며 관심을 받기도 했다.

장한별은 호주에서 치의대에 입학했으나 2학년 때 학업을 중단하고 한국으로 건너왔다. 그는 2011년 레드애플 보컬로 데뷔했으나 그룹은 해체됐고 2019년 솔로 가수로 재데뷔, 말레이시아 국민 오디션 '빅 스테이지'에서 우승을 차지했다. 올해에는 MBN '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'에서 최종 3위를 차지하며 인기 상승세를 타고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com