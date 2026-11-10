'감상샘암 수술' 김정난, "잠결에 약 복용 기억 못해"..안타까운 투병 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김정난이 갑상샘암 수술 후에도 꾸준히 약을 복용하고 있는 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 9일 유튜브 채널 '김정난'에는 '김정난 가족 최초 공개. 미국에서만 45년 산 사촌 동생과 10년만의 상봉'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김정난은 미국에서 사는 사촌 동생과 함께 명동의 한 생활용품 매장을 방문했다.

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매장을 둘러보던 중 건강용품 코너에서 사촌 동생은 김정난에게 "언니 이거 사야 되잖아"라며 필요한 물건을 챙겼다. 이에 김정난은 "어제 시켰다. 벌써 왔다. 도착했다"라며 이미 구매한 사실을 알렸다.

김정난이 필요했던 물건은 일주일치 약을 미리 담아둘 수 있는 약통이었다.

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그는 약통을 준비한 이유에 대해 "내가 아침에 그 갑상샘 약을 잠결에 먹었는지 안 먹었는지 기억을 못 할 때가 있다. 가끔 먹었는지 모르고 또 먹을 수도 있고, 그런 경우가 가끔 있어서"라고 설명했다.

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갑상샘암 수술 이후 매일 약을 챙겨 먹어야 하는 일상과 혹시 모를 중복 복용을 방지하기 위한 세심한 관리가 눈길을 끌었다.

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한편 김정난은 지난 9월 방송된 MBC '라디오스타'에 출연해 올해 초 갑상샘암 수술을 받은 사실을 고백한 바 있다.

암을 초기에 발견해 항암 치료 없이 수술을 받은 김정난은 수술 이후에도 방송 활동을 이어왔다고 전했다.