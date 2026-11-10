블랙핑크 제니, 美 빌보드 역주행…'드라큘라' 핫100 3위 '로제와 타이기록'[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 미국 빌보드 역주행에 성공했다.

제니는 호주 사이키델릭 록 밴드 테임 임팔라와의 협업곡 '드라큘라'로 14일자 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100'에서 3위를 차지했다. 이는 블랙핑크 로제의 글로벌 히트곡 '아파트'와 타이 기록으로, K팝 여성 솔로 아티스트 최고 순위다.

'드라큘라'는 지난해 9월 선공개된 뒤 10월 테임 임팔라의 정규 5집 '데드 비트'에 수록된 곡이다. 테임 임팔라는 음악적으로나, 대중적으로나 높은 평가를 받아왔지만 마이너한 음악 스타일 때문에 유독 빌보드에서는 쓴 맛을 봐왔다.

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그러나 '드라큘라'는 지난해 10월 11일 '핫100'에 처음 진입하며 '핫100'과 '톱10' 최초 진입 기록을 세우며 커리어하이를 선사했다. 여기에 제니가 보컬로 참여한 리믹스 버전이 2월 6일 발매되며 순위 상승에 탄력을 받았다. 특히 틱톡과 SNS에서의 챌린지 열풍이 큰 힘이 됐다. 두아 리파, 그레이시 에이브럼스, 데미 로바토, 메간 트레이너 등 해외 유명 셀럽들과 K팝 아이돌이 챌린지에 참여하며 신드롬을 불러왔다.

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이에 대중성을 판가름하는 지표로 볼 수 있는 빌보드 팝 에어플레이, 어덜트 팝 에어플레이, 미국 전역 라디오 재생 횟수와 청취자수를 합산해 순위를 매기는 빌보드 라디오 송즈 차트 등 세부 차트에서도 강세를 보였다.

그리고 '핼러윈 특수'까지 더해졌다. 음악 데이터 집계 업체인 루미네이트에 따르면 '드라큘라'는 10월 31일 핼러윈 당일, 미국 공식 온디맨드 스트리밍 280만회를 기록했다. 이는 직전 토요일(10월 24일, 110만회)보다 148%, 지난해 핼러윈(180만회)보다 56%나 상승한 수치다.

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이로써 '드라큘라'는 차트 진입 58주 만에 톱3에 오르며 '핫100' 역사상 톱3 진입까지 가장 오래 걸린 곡이 됐다. 종전의 최장 기록은 글래스 애니멀스의 '히트 웨이브스'(51주)였다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com