수험생 울린 이도, 본격 방송진출 노렸나...수능 직전 유튜브까지 개설[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 연애 예능 출신 스타 강사 이도가 대학수학능력시험을 앞두고 강의 중단 논란에 휩싸인 가운데 새로운 유튜브 채널까지 개설했다는 사실이 새롭게 밝혀졌다. 방송 외 활동 영역을 넓히고 있어 관심이 쏠리고 있다.

강의 업로드 지연으로 수강생들의 항의가 이어지고 소속 교육업체 이투스까지 공식 사과에 나선 상황에서 이도가 예능 출연에 이어 개인 채널 운영까지 시작하는 듯 이면서 향후 행보에 이목이 집중된다.

10일 오전 확인된 이도의 유튜브 채널 '이도를아십니까' 정보에 따르면 해당 채널은 지난 7일 개설됐다. 현재 구독자는 380명이고 공개된 동영상은 1개, 누적 조회수는 4만8263회를 기록하고 있다.

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채널 개설과 함께 공개한 첫 영상은 이날 공개되는 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'을 홍보하는 내용이다.

영상 속 이도는 커다란 안경을 쓰고 초콜릿 쿠키를 든 채 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 특히 "데블스 플랜 D-3", "데플 쿠키 먹으면서 기다리기"라는 자막을 넣으며 프로그램 공개를 앞둔 설렘을 드러냈다. 이도는 자신의 SNS를 통해서도 "유튜브 채널 만들었어요! 데플 기다리시는 동안"이라는 글과 함께 채널 개설 소식을 알렸다.

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이어 '이도를아십니까'와 '말많은이도'를 후보로 제시하며 채널명 투표를 요청했고 유튜브 링크와 함께 "구독도 해주세요!"라고 적극적으로 홍보했다.

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새로운 방송 프로그램 출연에 맞춰 개인 유튜브 채널까지 개설했던 만큼 이도가 앞으로 예능과 SNS 콘텐츠 등으로 활동 영역을 넓혀갈 가능성에도 관심이 모인다.

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문제는 이러한 행보가 수험생들의 강의 중단 피해를 둘러싼 논란과 맞물렸다는 점.

앞서 이도는 지난달 29일 자필 편지를 통해 건강상의 이유로 2027학년도 수능 대비 한국지리와 세계지리 커리큘럼의 남은 강의를 진행하지 못한다고 알렸다. 그는 "건강보다 강의를 먼저 챙겼고 몇 년을 그렇게 지내며 몸에서 하나둘씩 이상 신호가 나타났다"며 의료진의 권고에 따라 남은 2026년은 건강 회복에 집중하겠다고 설명했다.

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그러나 수능을 불과 3주 앞두고 강의 중단을 통보받은 일부 수강생들은 불만을 드러냈다. 특히 지난해에도 건강 문제로 일부 강의가 중단됐던 만큼 비슷한 상황이 반복됐다는 지적이 이어졌다.

이런 가운데 이도가 지난 5일 서울 용산구에서 열린 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에 참석하면서 논란은 더욱 커졌다. 당시 이도는 프로그램 출연을 위해 지난해 정종연 PD를 직접 찾아가 자기소개를 하고 수능 성적까지 공개했다고 밝혔다.

그는 "'데블스 플랜3'를 제작하면 제발 저를 한 번만 바라봐 달라고 요청했다"며 "정말 간절했다. 꿈의 무대였다"고 출연 소감을 전했다.

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방송을 향한 남다른 열정이 알려지자 일부 수강생들은 강의가 제대로 마무리되지 않은 상황에서 예능 활동에 적극적으로 나서는 것이 적절한지 의문을 제기했다.

온라인 강의 게시판에는 "저희가 선생님 개인 사정 봐주어 가면서 공부해야 해요?", "작년도 올해도 커리 완주를 못하시게 됐네요" 등의 항의 글이 올라왔다. 유튜브 개설 소식까지 알려지면서 일부에서는 "제작발표회 나가시고 유튜브 개설한 거 보고 화가 났다", "강사가 아니라 연예인이 되고 싶어 하시는 것 같다"는 반응도 이어졌다.

결국 지난 9일에는 이투스가 공식 사과에 나섰다.

이투스는 "수능을 앞둔 중요한 시기에 이도 수강생 여러분께 큰 걱정을 끼쳐 드렸다"며 "그동안 강의가 정상적으로 이어지도록 선생님과 일정을 조율하고 촬영을 지원해 왔으나 강사 사정으로 협의한 일정이 끝내 지켜지지 못했다"고 설명했다. 또 학습에 불편을 끼친 점을 사과하며 기존 Q&A 게시판을 비공개로 전환하고 강좌 관련 문의는 고객센터와 1대1 문의를 통해 받겠다고 밝혔다.

이도는 지난 8일 SNS에 "눈이 아파서 오른쪽 눈만 뜨고 교재 쓰다가 이제 자러 간다. 2027 교재와 강의는 완벽해야 한다"며 교재 작업 중인 근황을 전하기도 했다.

수강생들의 불만이 집중되는 지점은 약속했던 강의가 끝내 마무리되지 못했다는 사실이다. 특히 수능을 9일 앞둔 시점에서 교육업체의 공식 사과까지 나온 만큼, 이도가 향후 어떤 설명과 대응에 나설지도 관심사다.

한편 이도는 서울대학교 사범대학 지리교육과 출신으로 이투스에서 한국지리와 세계지리를 가르쳐 왔다. 지난해 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연하며 대중적인 인지도를 얻었다.

10일 오후 5시에 공개되는 '데블스 플랜: 데드 어게인'에서는 장동민, 홍진호, 하석진 등과 두뇌 서바이벌 경쟁을 펼친다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com