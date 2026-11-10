'남궁민♥' 진아름, 아들 낳고 첫 생일 맞았다…"아름다운 씨" 꿀 뚝뚝

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 남궁민의 아내이자 모델 진아름이 생일을 맞아 행복한 일상을 공개했다. 특히 남편 남궁민이 전한 것으로 보이는 애정 어린 축하 메시지가 눈길을 끌었다.

진아름은 9일 자신의 SNS에 "즐거운 H B D"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 생일 케이크를 앞에 두고 환하게 웃고 있는 진아름의 모습이 담겼다. 긴 생머리를 늘어뜨린 진아름은 편안한 차림에도 청순한 미모를 뽐냈다. 촛불을 끄기 전 두 손을 모아 소원을 비는가 하면, 두 손으로 입을 가린 채 수줍게 웃는 모습에서도 행복한 분위기가 전해졌다.

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특히 진아름이 SNS 스토리에 공유한 생일 축하 게시물이 시선을 사로잡았다. 해당 게시물에는 무화과로 장식된 생일 케이크와 함께 "생일에 인생에서 가장 아름다운 것들을 경험하시길 바랍니다. 생일 축하드립니다 아름다운 씨"라는 메시지가 담겼다.

여기에 남궁민과 진아름의 SNS 계정이 나란히 태그돼 눈길을 끌었다. 남편 남궁민이 전한 축하 인사를 연상시키는 다정한 문구로, 결혼 4년 차 부부의 달달한 분위기를 엿보게 했다.

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한편 남궁민과 진아름은 지난 2015년 영화 '라이트 마이 파이어'를 통해 감독과 배우로 인연을 맺었다. 11살 나이 차이를 극복하고 7년간의 열애 끝에 2022년 10월 결혼한 남궁민과 진아름은 지난 7월 26일 아들을 품에 안으며 결혼 4년 만에 부모가 됐다. 진아름은 출산 약 3개월 만에 모델 활동을 재개하며 근황을 전하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com