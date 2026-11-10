'홍대 공대 출신' 주우재, '스타강사' 꿈 품었나…"요즘도 승제 쌤 강의 봐" ('옥문아')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '옥탑방의 문제아들' 주우재가 스타 강사가 될 재능을 찾아 관심을 높인다.

10일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 333회에는 D-1주 앞으로 다가온 '2027학년도 대학수학능력시험'에 맞춰 아이돌급 인기를 자랑하는 '수학 일타강사' 정승제와 '국어 일타강사' 유대종이 동반 출격해 알찬 토크와 퀴즈 풀이로 풍성한 볼거리를 선사한다.

이 가운데 '홍대 공대 출신 뇌섹남'으로 알려진 주우재가 일타 강사 손님들과의 만남에 물 만난 물고기 같은 행보를 보여 이목을 집중시킨다. 이날 주우재는 "지금도 종종 집에 있을 때 승제 쌤 강의 영상을 본다. 쌤은 암기 위주가 아니라 원리를 이해시켜 주시는 분이라 절대로 왕좌는 무너지지 않을 것"이라며 정승제를 향한 열혈 팬심을 자랑한다. 이에 '옥문아 공식 주우재 저격수' 김종국은 "저거 또 아는 척한다"라며 혀를 내두르는데, 주우재는 타격감 제로라는 듯 눈 하나 깜짝하지 않고 "제가 또 수학을 좋아하지 않냐. 좋아하는 사람들끼리는 다 안다"라고 '수포자' 김종국과 선을 그어 웃음을 자아낸다.

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그런가 하면 주우재는 뜻밖의 적성을 발견한다는 후문이다. 스타 강사의 계보를 알아보던 중 5세대 강사들의 경우 학벌과 비주얼이 괜찮은 사람들을 인터넷 강의 사이트에서 직접 발굴해, 아이돌 연습생처럼 체계적으로 키우는 추세라는 설명과 함께, 유대종이 "주로 5세대 스타 강사분들이 주우재 씨처럼 생겼다"라고 밝히는 것. 급기야 이날 주우재는 유대종으로부터 "정말 똑똑하시군요?"라는 칭찬을 받고서 꺼드럭이 하늘 높은지 모르고 치솟아 옥탑방을 웃음바다로 만든다는 전언이다.

한편 KBS2 '옥문아'는 10일 오후 8시 30분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com