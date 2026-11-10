KCM, '13년 숨겼던 ♥방예원'에 럭셔리 신혼여행 선물..."우리 남편 최고" (슈돌)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 KCM이 아내 방예원과 삼남매를 데리고 필리핀 세부로 특별한 신혼여행을 떠나 다섯 식구의 행복한 시간을 공개한다.

오는 11일(수) 방송되는 '슈돌' 643회는 '자, 이제 떠나요! 행복으로' 편으로, KCM-방예원 부부가 삼남매와 함께 의미있는 허니문 여행을 떠나 관심을 모은다.

KCM은 "이번 신혼여행은 하온이까지 다섯이 함께 가는 첫 해외여행"이라고 밝히며 직접 준비한 로맨틱한 허니문 이벤트를 공개한다. 신혼여행 답게 숙소 침실을 장미꽃과 풍선으로 장식하고, 아이들을 위한 수상 액티비티와 맛있는 코스요리까지 세심하게 준비한 여행 코스로 놀라움을 자아낸다. 이에 아내 방예원은 "우리 남편이 최고다"라며 감동한다.

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이 가운데, 케가네 삼남매 수연, 서연, 하온은 '토시어부' KCM을 쏙 빼닮은 바다사랑을 입증한다. KCM의 둘째 딸 '파워터프걸' 서연은 에메랄드빛 바다를 보자마자 거침없이 입수한다. 물에 들어가자마자 방긋 웃은 서연은 눈앞에 펼쳐진 '물 반 고기 반' 광경에 "우와! 여기 물고기 엄청 많다!"라고 외치더니 지나가는 물고기들마다 "안녕~"하고 인사를 건넨다. 또한 첫째 딸 수연은 물 속에서 자유자재로 이동하며 인어공주 같은 비주얼을 자랑한다.

이어 KCM 막내 아들 하온은 바다 위에서 '흥하온' 모드를 보여준다. 엄마 방예원과 함께 투명 보트에 탄 하온은 본인도 헤엄치고 싶다는 듯 엉덩이를 들썩이며 누나들을 향해 오동통한 팔을 뻗어 귀여움을 자아낸다. 투명 보트 아래로 지나다니는 형형색색 물고기들을 발견한 하온은 시선을 고정하며 폭풍 옹알이를 선보여 귀여움을 폭발시킨다. 바다를 200% 즐기는 아이들을 본 KCM은 "역시 강창모의 아이들이라 물을 좋아하더라"라며 가족들 모두가 만족하는 로맨틱 허니문 스케줄링에 뿌듯함을 드러냈다는 후문.

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다섯 식구가 총출동한 KCM-방예원 부부의 특별한 허니문은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

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한편, KCM과 아내 방예원 씨는 지난달 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2012년 교제할 당시 첫째 딸 수연 양을 품에 안았지만 당시 KCM의 군 복무와 사업 실패 등 여러 사정이 겹치면서 결혼식을 올리지 못하면서 약 13년간 가족을 숨겨야만 했다.

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이후 상황이 나아지면서 2021년 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐으며, 2022년에는 둘째 딸을 얻었다. 지난해에는 셋째 아들을 얻어 다섯 식구가 됐다.