하리수, 공연 중 '인분 테러' 위협 받았다 "온몸 X 묻히고 접근, 아찔하다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 하리수가 과거 자신이 겪었던 이른바 '나이트클럽 인분 테러 사건'의 전말을 공개했다.

9일 유튜브 채널 '스튜디오830'에는 "하리수, 똥벼락 맞을 뻔한 23년 전 충격 실화"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 하리수는 2002년 발생했던 '나이트클럽 인분 테러' 사건을 언급했다. 그는 당시를 회상하며 "지금 생각해도 굉장히 아찔하다"고 운을 뗐다.

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하리수는 "나이트클럽에 행사를 갔는데 갑자기 보시던 관객분들이 홍해가 갈라지듯이 길이 펼쳐져서 양쪽이 갈라지더라. '뭐지?'라고 했는데, 어떤 분이 아이스박스 하나를 들고 걸어오고 있더라"며 "굉장히 심한 악취가 났다"고 당시 상황을 생생하게 설명했다.

예상치 못한 상황에 현장에 있던 매니저들도 즉각 대응에 나섰다. 하리수는 "무대에 있던 제 매니저분들이 뛰쳐나가서 그분을 제지했다"고 밝혔다. 자칫 큰 사고로 이어질 수도 있었던 아찔한 순간이었다.

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그는 사건이 벌어진 배경에 대해서도 설명했다. 하리수는 "그 지역에 지역 다툼으로 주변에 다른 업체와 경쟁이 있지 않냐. 제가 행사 간 곳이 엄청 크고 인기가 많았다. 저도 그 당시 인기가 많았기 때문에 많은 분들이 몰려오셨다"고 전했다.

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이어 "그래서 거기에 앙심을 품고, 몸에 인분을 묻히고 아이스박스에 부탄가스통을 가득 채워서 협박하기 위해 온 거다"라며 "저한테 오기 전에 제지를 당했는데, 그때 뉴스가 엄청 크게 났다"고 덧붙였다.

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하리수는 "그리고 그 업소가 엄청 잘됐다. 오히려 더 전화위복이 된 거다. 그분들 때문에 홍보가 된 것"이라고 말하며 웃음을 보였다.

한편 하리수는 국내 연예계 트랜스젠더 1호 연예인으로 잘 알려져 있다. 2001년 화장품 광고를 통해 대중에게 강렬한 인상을 남기며 이름을 알렸으며, 이후 가수와 배우, 방송인 등 다양한 분야에서 활동하며 자신만의 입지를 다졌다.