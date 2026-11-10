‘배달원 사망사고’ 박신영 전 아나 “억울해서라도 무너지지 않을 것”

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[스포츠조선 박아람 기자] MBC스포츠플러스 출신 박신영 전 아나운서가 틱톡을 통해 활동을 재개한 가운데, 자신을 향한 관심과 반응에 대해 직접 심경을 밝혔다.

박신영은 10일 개인 계정에 글을 올리고 최근 근황이 알려진 이후 쏟아진 관심에 대한 생각을 전했다.

그는 "이제는 저 자신을 위해 당당하게 목소리를 낼 수 있을 만큼 한층 단단해지고 씩씩해졌다"며 "어떤 이야기를 듣더라도 스스로에게 떳떳할 수 있도록 하루하루 최선을 다하며 살아가고 있다"고 했다.

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이어 "앞으로는 더욱 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"며 "그동안 견뎌온 시간들이 헛되지 않도록 쉽게 흔들리거나 주저앉지 않을 테니 염려하지 않으셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

아울러 "그동안 저를 걱정해 주신 분들과 오랜만이라며 반갑게 맞아주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"고 고마운 마음을 표현했다.

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앞서 박신영은 최근 틱톡을 통해 활동 중인 모습이 알려지며 관심을 모았다. 그는 '안나'라는 이름으로 계정을 운영하며 해외 이용자들을 대상으로 영어로 소통하는 콘텐츠를 선보이고 있다. 라이브 방송과 패션, 댄스 관련 영상 등 다양한 콘텐츠를 통해 인플루언서로 활동하고 있으며, 팔로워도 약 8만 명에 이르는 것으로 전해졌다.

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2014년 MBC스포츠플러스 아나운서로 방송계에 입문한 박신영은 미국 뉴욕대학교 경제학과를 졸업했다. 유창한 영어 실력을 바탕으로 외국인 선수들과 통역 없이 인터뷰를 진행해 주목받기도 했다.

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그러나 2021년 5월 서울 마포구 상암동에서 발생한 교통사고로 방송 활동을 중단했다. 당시 박신영이 운전하던 SUV 차량과 오토바이가 교차로에서 충돌했으며, 이 사고로 50대 배달 노동자가 목숨을 잃었다.

수사와 재판 과정에서 박신영은 황색 신호에 교차로에 진입했고, 제한속도 시속 40km인 구간에서 시속 102km로 운전한 사실 등이 확인됐다. 오토바이 운전자 역시 적색 신호에 교차로에 진입한 것으로 조사됐다.

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이후 서울서부지법은 2021년 12월 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 기소된 박신영에게 벌금 1500만 원을 선고했다. 검찰은 금고 1년을 구형했으나, 법원은 피고인의 반성과 전과 여부, 유족과의 합의 및 피해자 측의 일부 과실 등을 종합적으로 고려했다.

사고 이후 방송 활동을 중단한 박신영은 올해 2월 사업가로서의 행보도 알렸다. 피에이치컴퍼니 공동대표를 맡아 핸드백 브랜드를 선보인 것으로 알려졌다.

tokkig@sportschosun.com

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다음은 전문

저는 이제 제 자신을 위해 목소리를 낼 수 있을 정도로 많이 강해지고 씩씩해졌어요!

그 누가 뭐라고 해도 스스로에게 부끄럽지 않은 모습으로 최선을 다해 열심히 살고 있습니다! 앞으로 좋은 모습만 보여드릴 수 있도록 더 노력할게요!

지금까지 힘든 시간 버텨온 게 억울해서라도 쉽게 무너지지 않을 테니 걱정 마세요

걱정해 주신 분들, 보고 싶었다고 반갑다고 해주신 분들 감사합니다.