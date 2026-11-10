[공식]'신인감독 김연경2', 화제성 4주 연속 1위…김연경·인쿠시도 나란히 톱10

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC '신인감독 김연경2'가 4주 연속 TV-OTT 비드라마 화제성 전체 1위를 차지하며 거침없는 흥행 질주를 이어가고 있다.

굿데이터코퍼레이션이 발표한 'FUNdex 리포트'에 따르면, MBC '신인감독 김연경2'는 TV-OTT 비드라마 화제성에서 4주 연속 전체 1위에 올랐다. 매주 예측을 뛰어넘는 승부와 선수들의 성장으로 뜨거운 반응을 이끌어내며 정상을 굳건히 지켰다.

출연자들의 활약도 화제성으로 이어졌다. 김연경 감독이 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 1위를 차지한 데 이어, 코트 위에서 폭발적인 존재감을 발휘한 인쿠시도 9위에 이름을 올렸다. 선수들을 향한 김연경 감독의 믿음과 그 믿음에 실력으로 응답하는 선수들의 도전이 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.

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영상 콘텐츠를 향한 관심도 뜨겁다. '신인감독 김연경2'는 3주 연속 TV-OTT 비드라마 동영상 부문 1위를 기록하며 막강한 콘텐츠 파워를 입증했다. 유튜브 '원더독스 라커룸' 채널 역시 본방송에서 보지 못한 비하인드 영상을 통해 선수들의 또 다른 매력을 선보이며 구독자들의 열띤 호응을 얻고 있다.

지난 8일 방송된 5회에서는 '필승 원더독스'가 프로 강호 '흥국생명 핑크스파이더스'를 상대로 5세트 혈투 끝에 짜릿한 역전승을 거뒀다. 인쿠시와 이예은의 '옌쿠시' 콤비 플레이부터 승부를 마무리한 이예은의 결정적인 득점까지, 코트 위 선수들이 하나가 돼 만들어낸 역스윕은 시청자들에게 깊은 감동을 선사했다.

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시청률에서도 굳건한 선두 행진을 이어갔다. 닐슨코리아에 따르면, 이날 방송은 2054 시청률 3.3%를 기록하며 첫 방송부터 5주 연속 일요일 예능 1위를 수성했다. 특히 5세트 마지막 순간, 김연경 감독의 믿음에 응답한 이예은이 터치아웃 득점으로 승리를 확정 짓는 장면은 분당 최고 시청률 7.0%까지 치솟았다.

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오는 15일 오후 9시 10분 방송되는 MBC '신인감독 김연경2' 6회에서는 원더독스가 여자배구 실업팀 전통 강호 포항시체육회와 맞붙는다. 2연승을 달리는 원더독스가 또 어떤 승부를 펼칠지 기대가 모인다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com