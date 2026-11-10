김재영, 판타지오와 전속계약 체결..김선호X문가영과 한솥밥

사진=판타지오

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김재영이 판타지오에서 새출발에 나선다.

10일 판타지오는 "김재영과 전속계약을 체결했다"라며 "안정적인 연기력과 독보적인 매력으로 자신만의 필모그래피를 쌓아가고 있는 김재영이 가진 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.

김재영은 지난 2013년 영화 '노브레싱'을 통해 배우로 데뷔한 이후 드라마 '너를 닮은 사람', '월수금화목토', '지옥에서 온 판사', '아이돌아이' 등 다양한 작품에서 장르와 캐릭터를 넘나드는 활발한 활동을 선보이며 배우로서 입지를 다져왔다.

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또한 모델 출신답게 훤칠한 피지컬과 비주얼을 자랑하는 김재영은 최근 티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게'에서 독고달 역을 맡아 로맨틱 코미디의 정석을 선보였다. 그는 섬세한 감정 연기로 캐릭터가 가진 매력을 배가시키며 시청자들에게 설렘을 선사, 로맨스 장르에서의 존재감도 톡톡히 드러냈다.

이런 가운데 김재영은 차기작으로 확정된 영화 '범죄도시5'를 통해 강렬한 빌런 캐릭터로 변신을 예고, 또 한 번 대중들에게 새로운 얼굴을 보여줄 예정이다. 이처럼 선과 악을 오가며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하고 있는 그가 앞으로 어떤 활동을 선보일 것인지 기대가 모인다.

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한편, 김재영과 전속계약을 체결한 판타지오는 백윤식, 김선호, 문가영, 이성경, 옹성우, 이세영, 차준환, 아스트로, 이창섭, 루네이트 등 다양한 아티스트들이 소속된 매니지먼트사로, 영화 및 드라마 제작, 해외 공연 사업 등 다방면에서 영향력을 넓혀가고 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com