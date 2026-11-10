김우빈, 팬 결혼식까지 챙기나…"서연아, 날짜는 왜 안알려주니"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김우빈이 한 팬의 이름을 직접 언급하며 결혼식 날짜를 묻는 SNS 게시물을 공개해 눈길을 끌고 있다. 결혼식에 참석하려는 것 아니냐는 궁금증까지 자아내며 남다른 팬 사랑이 화제를 모으고 있다.

김우빈은 최근 자신의 SNS 스토리에 형형색색의 편지 봉투가 놓인 사진과 함께 "서연아 결혼식 날짜는 안 알려주고 장소랑 시간만 알려주면 어떡하니"라는 글을 게재했다.

공개된 사진에는 분홍색과 노란색, 주황색 등 다양한 색깔의 편지 봉투가 테이블 위에 펼쳐져 있다. 일부 봉투에는 귀여운 그림과 스티커 장식이 더해져 눈길을 끈다.

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김우빈은 팬의 실명인 듯한 '서연'의 이름을 직접 언급하며 결혼식 날짜가 빠졌다는 사실을 유쾌하게 지적했다. 결혼식 장소와 시간은 전달받았지만 정작 가장 중요한 날짜가 없어 난감해하는 듯한 반응이 웃음을 자아낸다.

수많은 팬 중 한 사람의 결혼 소식까지 세심하게 챙기는 듯한 모습이 훈훈함을 안긴다. 팬의 이름을 직접 언급하며 공개적으로 답을 요청하는 듯한 모습에서도 김우빈 특유의 다정한 면모가 드러난다.

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김우빈 역시 지난해 12월 배우 신민아와 결혼식을 올린 새신랑이다.

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두 사람은 2015년부터 약 10년간 공개 열애를 이어오다 지난해 12월 20일 서울 신라호텔에서 비공개 결혼식을 올렸다. 오랜 시간 서로의 곁을 지켜온 연예계 대표 장수 커플이 부부의 연을 맺으며 많은 축하를 받았다.

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결혼 1주년을 앞둔 두 사람은 최근 지인의 결혼식에도 함께 참석한 모습이 포착돼 화제를 모았다. 지난 9일 온라인 커뮤니티에는 김우빈과 신민아가 소속사 에이엠엔터테인먼트 관계자의 결혼식에 동반 참석한 사진이 확산됐다. 당시 신민아는 축사를 맡았고 김우빈 역시 같은 소속사 배우 안보현, 이봉련 등과 함께 결혼을 축하한 것으로 알려졌다.

지인의 결혼식에서 다정한 근황을 전한 데 이어 이번에는 팬의 결혼식 날짜를 직접 묻는 게시물까지 공개하면서 김우빈의 남다른 결혼식 인연이 눈길을 끌고 있다.

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한편 김우빈은 오는 12월 5일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'로 안방극장에 복귀한다. '기프트'는 불의의 사고 이후 선수들의 잠재력을 알아보는 특별한 능력을 얻은 전직 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부 감독으로 부임하면서 벌어지는 성장 스포츠 드라마다.

김우빈은 극 중 야구감독 정민용 역을 맡아 새로운 연기 변신에 나선다. 아내 신민아 역시 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역으로 활약하며 결혼 이후에도 활발한 작품 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com