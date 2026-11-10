[SC인터뷰] "제가 연기 그렇게 잘 했나요?"…전도연, '가능한 사랑'으로 또 쓴 레전드(종합)

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전도연(53)이 영화 '가능한 사랑'으로 독보적인 연기력을 보여주며 글로벌 관객들의 마음까지 파고들었다.

6일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로, 이창동 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년 만에 선보인 신작이다. 전도연은 극 중 해고 노동자의 아내 미옥 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

전도연은 이 감독과 영화 '밀양'(2007), '심장소리'(2022)에 이어 '가능한 사랑'으로 세 번째 작업을 함께했다. 최근 스포츠조선과 만난 그는 "이창동 감독님의 작품이어서 선택을 하게 됐다. 감독님이 이 이야기를 소재로 오래전부터 준비해 오셨다고 들었다. 또 감독님이 '가능한 사랑' 말고 다른 작품 이야기를 하셨어서, 중간에 안 하실 줄 알았다"며 "나중에 시간이 지나서 책을 받았을 때 제목이 '가능한 사랑'이어서 좋았다. 예전에 말씀하셨던 작품이랑 다른 작품인 줄 알았는데, 사랑 이야기로 풀어내신 거에 감탄했다"고 전했다.

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사진 제공=넷플릭스

'가능한 사랑'은 올해 9월 열린 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청돼 전 세계 영화인들과 만났다. 특히 작품이 공개된 이후 전도연의 연기에 대한 외신과 평론가들의 극찬이 쏟아지기도 했다. 전도연은 "처음엔 당황스러웠다. 뭔가를 잘 해내야겠다는 마음보단, 그 인물의 상황을 자연스럽게 받아들이려고 했다. '가능한 사랑'은 '밀양'과는 다른 작업이었다. '감독님의 작품인데 이렇게 편하게 해도 되나' 싶었다. 전작에선 좀 더 치열했다면, 이번엔 치열함을 내려놓고 편안한 마음으로 임했다. 우스갯소리로 배우들끼리도 '이렇게 웃음이 많은 현장 분위기여도 되나' 싶었다. 작품이 잘 찍히고 있는 건지도 궁금했고, 큰 이슈가 없었다"며 "베니스에서 영화가 공개되고 GV를 하려고 무대 뒤에 서있었는데, 관객들의 찬사가 쏟아졌다. 그래서 감독님한테 '제가 연기를 그렇게 잘했나요?'라고 여쭤봤다. 감독님이 원래 칭찬을 잘 안 해주시는데, '그럼 참 잘했지. 나중에 영화로 봐'라고 말씀하셨다. 나중에 넷플릭스에 공개되고 나서 제 연기를 봤는데, 그냥 미옥처럼 보여서 좋았다"고 만족감을 드러냈다.

영화 '가능한 사랑' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

조인성과는 '별을 쏘다'(2002) 이후 24년 만에 '가능한 사랑'으로 재회했다. 전도연은 "조인성하고는 너무 오랜만에 만났다. 작품으로 만날 일이 없었고, 사석에서도 자주 볼 일이 없어서 궁금했다. 조인성도 스스로 좋은 배우가 되고 싶어하고, 지속적으로 좋은 작품을 하기 위해 연기에 대한 고민을 하더라. 그런 고민이 좋기도 하면서 한편으론 고맙더라. 제가 조인성한테 너무 잘 컸다고 말했다(웃음). 조인성이 이렇게 연기적으로 저와 비슷한 고민을 하는 배우인지 '가능한 사랑'을 함께 하면서 처음 알았다"고 말했다.

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이어 조여정에 대해선 "제가 좋아하는 배우여서 사석에서 밥을 한 번 먹은 적 있었다. 너무 밝은 친구다. 그 친구의 밝고 긍정적이고 친밀한 성격이 촬영 현장 분위기를 좋게 만들어줬다"며 "저랑 설경구 오빠는 무뚝뚝하고 표현을 잘 못하는데, 조인성과 조여정은 늘 표현도 많이 해주고 좋은 현장이 될 수 있도록 에너지를 불어넣어 줬다"고 고마움을 표했다.

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설경구와는 '나도 아내가 있었으면 좋겠다'(2001), '생일'(2019), '심장소리', '길복순'(2023)에 이어 '가능한 사랑'으로 호흡을 맞췄다. 이에 전도연은 "설경구 오빠가 저랑 가장 많은 작품을 한 배우인 것 같다. 서로 안 시간도 오래되어서, 술도 많이 마셔봤고 사석에서도 봐왔다. 이젠 다 안다고 생각했는데, 이번 작품을 통해 또 다른 오빠의 모습을 본 것 같다"고 감탄을 드러냈다.

영화 '가능한 사랑' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

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극 중 조인성과 호흡을 맞춘 바닷가 장면을 가장 촬영 난도 높은 신으로 꼽기도 했다. 전도연은 "날씨는 춥지 않았는데, 8월 첫 촬영을 별장에서 찍어야 해서 모든 배우들이 부담스러워했다. 아직 관계성을 잘 쌓지도 못했는데, '클라이맥스 감정을 잘 찍을 수 있을까' 싶더라. 설경구 오빠한테도 클라이맥스 장면이어서 부담이었을 것"이라며 "바닷가 신은 원 테이크로 촬영해야 해서 기술적으로 어려운 점이 많았다. 촬영 전에 리허설도 한번 했다. 촬영 당일에는 감독님이 쉽게 오케이 하시는 분도 아니셔서, '이걸 다 찍을 수 있을까' 싶더라. 근데 막상 첫 촬영을 하고 나니 괜찮더라. 혹시나 배우들도 동선이나 여러 가지 놓친 부분이 있을 것 같아서 두 번째 테이크를 갔다. 감독님이 보시고 첫 테이크로 쓰셔서, 다들 '이게 괜찮은 건가?' 했다. 어려운 신인데도 수월하게 했다"고 말했다.

사진 제공=넷플릭스

끝으로 '가능한 사랑'이 공개된 이후, 해외 주요 매체와 평단은 전도연의 제99회 아카데미 시상식 여우주연상 수상 가능성에 주목하고 있다. 아직 영화를 보지 못한 관객들에게 전하고 싶은 말이 있는지 묻자, 전도연은 "그냥 봐주셨으면 좋겠다(웃음). 아카데미 여우주연상 후보에 오를지 말지 궁금해서, 얼마나 잘하는지 직접 보자는 마음으로 관람하셔도 좋다. 적어도 한 번은 볼 만한 영화다. '가능한 사랑'을 보시는 데 들이는 시간이 충분히 가치 있다고 생각한다"고 자신했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com