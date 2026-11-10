소지섭, 이번엔 금 선물로 팬 울렸다...팬미팅 뒤집어놓은 빅이벤트

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 소지섭이 제작진에 이어 이번에는 팬에게도 '통 큰' 금 선물을 전하며 남다른 팬 사랑을 증명했다.

소지섭은 지난 7일 대만 타이베이 국제회의센터에서 아시아 팬미팅 '소울메이트 더 타임리스'를 열고 현지 팬들과 만났다.

대만 현지 매체 NOWnews, TVBS, 연합보 등에 따르면 이날 행사에는 약 2000명의 관객이 객석을 가득 메웠다.

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이날 소지섭은 작품과 근황에 관한 이야기를 나누던 중, 현장을 찾은 팬들을 위해 깜짝 선물이 준비되어 있다고 밝혀 객석을 술렁이게 했다. 베일을 벗은 선물의 정체는 다름 아닌 '금'이었다.

소지섭은 "평소 작품 촬영이 끝날 때마다 고생한 제작진에게 감사의 뜻으로 선물을 준비하는데, 그중 금이 가장 반응이 좋았다"며 "이번에는 늘 큰 사랑을 보내주시는 대만 팬분들을 위해 특별히 준비했다"고 설명했다.

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금을 건네기 위해서는 관객과 함께하는 퀴즈 미션을 통과해야 했다. 자신의 과거 출연작과 팬미팅 등에 관한 7개 문제 중 5문제를 맞춰야 하는 룰이었다.

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소지섭은 예상치 못한 디테일한 문제에 당황하기도 했으나, 2000명 팬들의 열띤 힌트와 도움을 받아 5문제를 맞히는 데 성공했다.

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이어 진행된 번호 추첨에서 6층 객석에 있던 여성 팬이 최종 당첨자로 호명됐다.

무대에 올라 소지섭이 직접 건넨 '특별 제작 순금 패'를 받아 든 팬은 감격에 겨워 눈물을 쏟아냈다.

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해당 금패에는 대만 팬들을 향한 감사 문구와 함께 소지섭의 이름, 행사 날짜인 '11월 7일'이 정성스레 새겨져 있어 감동을 더했다.

현장에서는 금에 이어 다음엔 집까지 선물하는 것 아니냐는 진행자의 유쾌한 농담이 나왔고, 소지섭은 웃음을 터뜨리며 "앞으로 작품 활동을 더 열심히 하겠다"고 화답해 훈훈함을 자아냈다.

소지섭의 '금 선물' 미담은 연예계에서 이미 유명하다.

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앞서 지난 7월 SBS 드라마 '김부장' 종영 당시 출연진과 스태프 약 300명 전원에게 사비로 각각 1g의 순금을 돌렸으며, 당시 추산 비용만 1억 원 안팎에 달해 큰 화제를 모았다. 지난해 넷플릭스 시리즈 '광장' 촬영 종료 후에도 팀 전원에게 금을 선물한 바 있다.

소지섭은 과거 방송을 통해 사비로 선물을 준비하는 이유에 대해 "단순한 기념품을 넘어, 혹시라도 나중에 경제적으로 어려운 순간이 왔을 때 언제든 팔아서 보탬이 될 수 있는 실용적인 가치를 담고 싶었다"고 밝힌 바 있다.

화려한 연예계 생활 속에서도 주변 사람과 팬들을 향한 진정성 있는 배려가 다시 한번 빛을 발했다.

narusi@sportschosun.com