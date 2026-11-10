'제니·뷔 재결합설' 불 지핀 LA 한식당, 돌연 '뷔 이름'만 삭제

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 제니와 방탄소년단(BTS) 뷔의 동반 방문을 주장하며 열애설을 재점화한 미국 로스앤젤레스(LA)의 한식당이 논란 이후 게시물에서 뷔의 이름만 삭제한 것으로 전해졌다.

해외 연예 매체 Kagit는 지난 8일 업데이트한 기사를 통해 LA 한인타운에 위치한 한식당 '두꺼비집'(Toad House)의 SNS 게시물 수정 과정을 조명했다.

보도에 따르면 해당 식당은 최근 공식 SNS에 제니의 사인 사진을 공개하면서 지난해 11월 제니가 뷔를 비롯한 일행과 함께 매장을 방문했다고 주장했다.

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식당 측은 당시 매장에 있던 일부 손님들이 두 사람을 알아봤으며, 뷔가 먼저 자리를 떠나 제니의 사인만 받을 수 있었다는 취지로 설명했다.

두 사람은 과거 여러 차례 열애설에 휩싸였던 만큼 해당 게시물은 온라인에서 빠르게 확산했다. 특히 식당 측이 두 사람의 동반 방문을 직접 언급했다는 점에서 팬들의 관심이 집중됐다.

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그러나 일부 팬들은 식당이 주장한 방문 시점과 두 사람의 당시 일정이 맞지 않는다는 의문을 제기했다. 식당 측의 설명만으로는 실제 동반 방문 여부를 확인할 수 없다는 지적도 나왔다.

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이후 식당 측은 게시물을 수정해 뷔와 관련된 언급을 삭제했다. 제니가 매장을 방문했다는 내용은 그대로 남겨둔 것으로 전해졌다.

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당초 두 사람의 동반 방문을 언급하며 관심을 모았던 식당이 논란 이후 뷔의 이름만 삭제한 것이다. 다만 게시물을 수정한 구체적인 이유는 확인되지 않았다.

식당 측은 이후 제니가 매장을 두 차례 방문했다는 내용의 게시물을 올리며 제니의 사인과 방문 사실을 재차 강조했다. 다음 방문에는 최고의 삼겹살을 대접하겠다는 감사 인사도 전했다.

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한편 제니와 뷔는 지난 2022년 제주도 동반 여행설을 시작으로 여러 차례 열애설에 휩싸였다. 2023년에는 프랑스 파리에서 두 사람으로 추정되는 남녀가 손을 잡고 걷는 영상이 공개돼 화제를 모으기도 했다.

이후 결별설까지 불거졌으나 양측은 교제 여부를 공식적으로 인정하지 않았다. 이번 LA 식당의 게시물 역시 두 사람의 실제 동반 방문을 입증하는 자료는 확인되지 않은 상태다.

olzllovely@sportschosun.com