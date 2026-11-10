[단독]김성주, '복면가왕' 10년 인연 잇는다…원조 MC의 귀환

'2019 MBC 연기대상 시상식' 레드카펫이 30일 서울 마포구 상암동 MBC에서 진행됐다. MC 김성주가 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2019.12.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] 시즌제로 새 출발을 알린 MBC '복면가왕'이 원년 MC 김성주와 손을 잡고 돌아온다.

스포츠조선 취재 결과, 김성주는 오는 12월 첫 방송되는 MBC 음악 예능 프로그램 '복면가왕 : 황금마스크' MC를 맡는다.

2015년 첫 방송 이후 수많은 가왕을 배출한 '복면가왕'은 전 세계 53개국에 진출하는 등 한국을 대표하는 음악 예능 프로그램으로, 지난 1월 약 10년간의 방송을 마무리하고 시즌제 전환을 예고했다.

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무엇보다 김성주는 '복면가왕' 원년 MC로, 약 10년간 프로그램을 이끌어온 상징적인 인물이다. 복면 가수들의 정체를 둘러싼 궁금증을 높이는 진행부터 출연진과의 유쾌한 호흡까지, 프로그램의 재미와 긴장감을 책임져 왔다. 새 시즌에서도 김성주가 진행을 맡으면서 기존 '복면가왕'의 색깔을 이어갈 것으로 보인다.

김성주가 음악 오디션 및 경연 프로그램에 특화된 진행자라는 점도 눈길을 끈다. MBC '복면가왕'을 비롯, Mnet '슈퍼스타K', TV CHOSUN '미스트롯'·'미스터트롯' 시리즈 등 굵직한 음악 경연 프로그램의 MC로 활약하며 입지를 다져왔다.

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특히 결과 발표를 앞두고 긴장감을 끌어올리는 특유의 '밀당 진행'은 김성주의 전매특허다. 적절한 완급 조절과 재치 있는 멘트로 시청자들의 궁금증을 자극하는 한편, 돌발 상황에서도 안정적인 진행과 뛰어난 순발력을 발휘해 왔다.

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음악 경연 프로그램에서 쌓아온 풍부한 경험에 '복면가왕'에 대한 높은 이해도까지 갖춘 만큼, 새 시즌에서도 김성주의 역할에 관심이 모인다.

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새롭게 돌아오는 '복면가왕 : 황금마스크'는 기존 음악 경연을 넘어 초대형 뮤직 페스티벌로 변신한다.

한층 화려하고 정교해진 가면과 대규모 무대를 선보이는 가운데, 새롭게 합류한 추리단이 복면 가수들의 정체를 추리한다. 복면 가수들은 가왕의 상징인 '황금마스크'를 차지하기 위해 경쟁을 펼칠 예정이다.

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MBC '복면가왕 : 황금마스크'는 지난 10월 일산 MBC 드림센터에서 첫 녹화를 진행했고, 오는 12월 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com