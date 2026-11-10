'300억 재산설' 김구라도 주식으로 무너졌다..."올해 번 돈 다 까먹었다"

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[스포츠조선 김수현기자] '재산 300억설' 방송인 김구라가 주식 투자로 올해 상당한 손실을 봤다고 털어놔 관심을 모았다.

지난 9일 김구라의 유튜브 채널에서는 주식 투자와 관련한 이야기가 오갔다.

이날 김구라는 주식 이야기가 나오자 "저도 손실이 있다"라며 씁쓸한 반응을 보였다.

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그는 "저는 사실 주식한 지 십몇 년 됐다. 자랑하듯 얘기하는 게 아니라 누적 수익률이 좋은데 올해 엄청나게 손실을 봤다"라고 솔직하게 밝혔다.

이어 "사실 작년 11월 평가액으로 돌아갔다. 제 계좌가. 올해 번 거 다 까먹었다. 그러니까 여러분들은 오죽하겠냐"라고 덧붙였다.

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김구라의 발언은 올해 주식 투자로 얻었던 수익을 상당 부분 반납해 계좌 평가액이 지난해 11월 수준으로 돌아갔다는 의미로 풀이된다. 투자 원금 전체를 잃었다는 뜻은 아니다.

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앞서 김구라는 재산 규모를 둘러싸고도 화제를 모았다. 아들 그리는 최근 자신의 유튜브 채널에서 아버지의 자산 규모에 대해 "50억~100억 원 구간이거나 100억~300억 원 구간이지 않을까 싶다"고 추측했다.

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당시 그리는 "아버지가 오랫동안 쉬지 않고 일하셨다. 정확한 자산은 모르지만 재테크도 똑똑하게 잘하셨을 것 같다"고 설명했다. 이 발언으로 김구라의 이른바 '재산 300억설'이 관심을 끌었다.

한편 김구라는 2015년 이혼한 뒤 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼했다. 이후 2021년 늦둥이 딸을 얻었다. 전처와의 사이에서 얻은 아들 그리와 늦둥이 딸은 23살 터울이다.