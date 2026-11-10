송지아, '송종국 딸 아닌 골프선수' 안간힘...이번엔 2타차 탈락 쓴맛

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[스포츠조선 조민정 기자] 전 축구 국가대표 송종국의 딸이자 프로골퍼 송지아가 2027시즌 KLPGA 정규투어 진출을 위한 시드전에서 아쉽게 탈락했다. 특히 마지막 날 후반 9홀에서 극적인 반등을 보여줬지만 단 2타 차이로 본선 진출에 실패해 안타까움을 더하고 있다.

10일 골프계에 따르면 송지아는 지난 5일부터 6일까지 전남 무안 컨트리클럽에서 열린 2027시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 정규투어 시드순위전 예선 C조에서 2라운드 합계 3오버파 147타를 기록했다.

최종 순위는 49위. 본선 진출 기준인 34위와는 불과 2타 차이였다.

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경기 내용은 더욱 아쉬웠다. 첫날 1오버파 73타를 기록한 송지아는 둘째 날 전반 9홀에서 41타를 치며 흔들렸다. 그러나 후반 9홀에서 33타를 기록하는 뒷심을 발휘했다. 끝까지 포기하지 않고 타수를 만회했지만 본선 진출까지는 단 2타가 부족했다.

이번 결과가 더욱 눈길을 끄는 것은 불과 7개월 전 송지아가 공개적으로 밝힌 당찬 포부 때문이다.

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송지아는 지난 4월 5일 경기 여주에서 열린 KLPGA 투어 '더시에나 오픈 2026'에서 공동 46위를 기록하며 정규투어 데뷔전을 마쳤다. 당시 그는 "앞으로 3년 안에 미국여자프로골프(LPGA) 투어에 가고 싶다. 그러려면 우승도 많이 해야 할 것 같다"며 세계 무대를 향한 목표를 밝혔다.

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송지아의 정규투어 데뷔전에는 어머니인 배우 박연수가 직접 경기장을 찾아 응원하는 모습이 포착돼 화제를 모으기도 했다.

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그러나 이후 정규투어 진입을 향한 도전은 쉽지 않았다. 송지아는 올해 KLPGA 드림투어 14개 대회에 출전해 총 498만2625원의 상금을 획득했다. 하지만 정규투어 출전권이 주어지는 상금순위 15위 이내에 들지 못했고 마지막 기회였던 시드순위전 예선에서도 탈락의 아쉬움을 맛봤다.

이로써 송지아는 이번 시드순위전을 통한 2027시즌 정규투어 진출에 실패하게 됐다.

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송지아는 어린 시절 MBC '아빠! 어디가?'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 2002년 한일 월드컵 4강 신화의 주역인 아버지 송종국과 함께 출연해 사랑받았고 19세의 프로골퍼로 성장했다.

중학교 1학년 때 골프를 시작한 송지아는 지난해 KLPGA 점프투어 상금순위 10위에 오르며 정회원 자격을 획득했다. 이후 드림투어에서 경험을 쌓으며 본격적으로 프로 무대에 도전해 왔다. 그는 지난해 정회원 자격을 얻은 뒤 "송종국 딸이 아닌 골프선수 송지아로 우뚝 서겠다"며 자신만의 이름으로 인정받겠다는 각오를 밝힌 바 있다.

'3년 안에 LPGA 진출'이라는 큰 꿈을 품은 송지아가 이번 아쉬움을 딛고 다시 한번 상위 무대의 문을 두드릴 수 있을지 관심이 모인다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com