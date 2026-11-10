조혜련, 이단 '남묘호렌게쿄'서 온 가족 탈출…"무서운 사이비 잡아야"

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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 조혜련이 과거 가족과 함께 믿었던 종교에서 나온 뒤 기독교 신앙생활을 이어가고 있는 근황이 전해졌다.

지난 9일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 현대종교 탁지원 소장이 출연해 종교 단체의 포교 방식과 신도 규모 등에 관해 이야기했다.

이성미가 현재 신도가 많은 종교 단체를 묻자 탁 소장은 하나님의교회와 신천지를 언급했다.

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이어 조혜련의 과거 신앙생활을 꺼내며 "집사님의 기도와 관심으로 남묘호렌게쿄에서 온 가족이 다 나와서 너무 멋진 신앙생활을 하고 있다"고 말했다.

이성미는 조혜련이 집필한 기독교 관련 책을 소개하며 최근 통화 내용을 전했다.

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이성미는 "조혜련이 어제 통화했는데 '이것 좀 많이 알려졌으면 좋겠어. 이단 좀 잡으려고'라고 하더라"고 말했다.

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탁 소장은 "이단 이야기를 할 때 조혜련 집사님 얘기를 안 할 수 없다"며 "다른 분들은 다 넘어져도 조혜련 집사님은 절대 다시 못 돌아올 거라고 하지 않았나. 결국 돌아오셔서 저희를 위해 기도해주고 도와주고 있다"고 했다.

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그는 남묘호렌게쿄를 "무서운 사이비"라고 표현하며 신도 규모를 "100만 정도다"라고 규모를 언급했다.

조혜련은 과거 일본에서 시작된 종교 단체의 신자였으며, 현재는 기독교로 개종한 것으로 알려졌다.

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narusi@sportschosun.com