황정음, "떡진 머리·여배우 포기했나" 무례한 지적에 뜻밖의 한마디

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황정음이 꾸밈없는 일상 사진을 두고 '여배우 이미지를 내려놓았다'는 평가가 나오자 직접 댓글을 남겨 화제다.

최근 한 SNS 계정에는 "여배우로서 많이 내려놓은 듯한 황정음 근황"이라는 문구와 함께 황정음의 일상 사진을 소개하는 게시물이 올라왔다.

해당 게시물에는 "아들 둘 맘이니까ㅠㅠ"라는 설명과 함께 화려했던 배우 활동 당시와는 사뭇 다른 황정음의 근황이 담겼다.

Advertisement

공개된 사진 속 황정음은 파란색 반팔 티셔츠에 회색 니트 스커트, 운동화를 매치한 편안한 차림으로 등장했다. 머리를 자연스럽게 풀어 내린 채 별다른 꾸밈 없이 일상을 즐기는 모습이었다.

게시물 작성자는 황정음의 모습을 두고 "떡진 머리에 엄청 편해 보이는 일상"이라고 표현하며 두 아들을 키우는 '현실 엄마'의 모습을 강조했다.

Advertisement

그러나 이를 접한 네티즌들의 반응은 달랐다. 화려한 스타일링 없이도 여전한 미모와 늘씬한 몸매가 돋보인다는 반응이 이어진 것.

Advertisement

네티즌들은 "니트 스커트에 저 날씬한 배가 아들 둘 엄마라고? 여배우 맞구만 넘사벽", "할리우드 배우들 같고 요즘 더 왜 이렇게 예뻐 보이지", "꾸안꾸 느낌인데 내 눈에만 예쁜가" 등 황정음의 자연스러운 매력에 감탄했다.

Advertisement

특히 눈길을 끈 것은 황정음의 반응이었다. 황정음은 자신의 외모를 평가하는 해당 게시물에 직접 "미안하다"라는 짧은 댓글을 남겼다.

'여배우로서 많이 내려놓았다'는 다소 무례하게 받아들여질 수 있는 표현에도 별다른 반박 없이 짧게 답한 것이다. 이에 팬들은 "여전히 예쁘시다", "같은 여자로서도, 엄마로서도 응원한다" 등 응원의 메시지를 보냈다.

Advertisement

황정음은 최근에도 외모를 둘러싼 다양한 반응에 개의치 않고 꾸밈없는 일상을 공개해 왔다.

구릿빛 피부와 화장기 없는 얼굴을 드러낸 사진으로 외모 품평의 대상이 되기도 했지만, 지난 9월에는 외모 관련 악성 댓글을 언급하면서도 자신에게 어울리는 색을 찾기 위해 퍼스널 컬러 진단을 받는 콘텐츠를 선보였다.

지난 2일에는 "진짜 인생은 40살부터"라는 글과 함께 피부의 잡티까지 자연스럽게 드러낸 사진을 공개하기도 했다. 완벽하게 꾸며진 모습보다는 있는 그대로의 자신을 보여주는 행보가 이어지고 있는 셈이다.

Advertisement

한편 황정음은 지난해 5월 전 남편과 이혼한 뒤 두 아들을 양육하고 있다. 현재 SNS와 유튜브 등을 통해 육아를 비롯한 소소한 일상을 공유하며 팬들과 소통 중이다.

olzllovely@sportschosun.com