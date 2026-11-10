이소라, '바람이 분다' 놓고 동고동락 파트너와 저작권 분쟁...무슨 일?

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이소라가 자신의 대표곡 '바람이 분다' 등을 포함한 45곡의 음반 관련 권리를 두고 전 소속사 대표를 상대로 법적 조치에 나선 사실이 뒤늦게 알려졌다. 오랜 시간 이소라의 음악 활동을 함께했던 인물이 압류 사건의 상대방이라는 점에서 그 배경에 관심이 쏠린다.

10일 스포츠경향에 따르면 이소라는 지난 2월 3일 인천지방법원에 전 소속사 세이렌의 김모 전 대표를 상대로 음반 관련 저작인접권에 대한 압류명령을 신청했다.

법원은 같은 달 4일 보정명령을 내렸고 10일 보정서가 제출된 뒤 13일 압류명령을 인용했다. 이후 3월까지 권리 등록과 관련한 절차가 이어진 것으로 확인됐다.

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압류 대상에 포함된 곡은 무려 45곡에 달한다. 이소라의 대표적인 히트곡 '바람이 분다'가 수록된 정규 6집 '눈썹달'을 비롯해 정규 7집과 8집, 리메이크 음반 등에 관한 권리가 포함된 것으로 알려졌다.

'바람이 분다'는 2004년 발표 이후 20년 넘게 사랑받아 온 이소라의 대표곡이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다.

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저작인접권은 작사·작곡가에게 인정되는 저작권과는 별개로 가수의 실연이나 음반 제작 등에 부여되는 권리다. 법원의 압류명령이 내려지면 해당 권리의 처분 등이 법적 절차에 따라 제한될 수 있다.

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눈길을 끄는 부분은 압류 상대방이 과거 이소라의 음악 활동을 오랫동안 함께했던 전 소속사 대표라는 사실이다. 김 전 대표는 과거 이소라의 소속사 세이렌을 이끌며 음반 제작과 공연 활동 등에 관여했던 인물로 알려졌다. 실제 2002년 발매된 이소라의 정규 5집 '소라스 다이어리' 제작진 명단에도 매니지먼트 담당자로 이름을 올렸다.

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오랜 시간 음악적 인연을 이어온 두 사람이 음반 관련 권리를 두고 법적 절차의 당사자가 됐다는 점에서 궁금증이 커지고 있다.

이소라는 최근 오랜만에 예능에 출연하며 활발한 음악 활동을 이어가고 있다. 이소라는 지난 7일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'의 '95 서울가요제' 프로젝트에 깜짝 등장했다. 그는 가수 거미와 함께 신효범의 '난 널 사랑해'를 열창하며 출연진의 기립박수를 받았다.

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특히 두 사람은 이날 처음 만났음에도 완벽에 가까운 호흡을 선보여 감탄을 자아냈다.

이소라는 "거미와 한 번도 같이 무대한 적이 없다. 얼굴도 처음 봤다"며 예능 출연에 대해서는 "2026년에는 새로운 걸 해보고 싶었다. 유재석 씨가 하니까 편하게 잘해주실 것 같았다"고 설명했다.

이소라는 올해 7월에도 약 7년 만에 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게'를 발표하며 음악 활동에 새로운 출발을 알렸다. 새 소속사 마레힘 엔터테인먼트를 통해 선보인 이 곡은 잔나비 최정훈이 작곡하고 이소라가 직접 작사한 노래로 오랜 공백을 기다린 팬들의 반가움을 샀다. 신곡 발매 당시 그는 "오랜 시간 잊지 않고 내 음악을 기다려준 팬들과 작업에 힘을 보태준 모든 분께 진심으로 감사하다"며 팬들을 향한 애정을 드러낸 바 있다.

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한편 이소라는 1993년 그룹 낯선사람들로 데뷔해 1995년 솔로 가수로 전향했다. 이후 '난 행복해', '청혼', '제발', '바람이 분다', '사랑이 아니라 말하지 말아요' 등 수많은 히트곡을 발표하며 국내 대표 여성 보컬리스트로 자리매김했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com