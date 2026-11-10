[SC인터뷰] "캐스팅? 내 이름 빠지면 끔찍"…'가능한 사랑' 설경구, 이창동 감독과 운명 같은 인연(종합)

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 설경구(59)가 영화 '가능한 사랑'에 마음을 빼앗길 수밖에 없었던 이유를 전했다.

6일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로, 이창동 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년 만에 선보인 신작이다. 설경구는 극 중 해고 노동자 호석 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

영화 '가능한 사랑' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

설경구는 이창동 감독과 '박하사탕'(2000), '오아시스'(2002), '심장소리'(2022)에 이어 '가능한 사랑'으로 다시 만났다. 작품 공개 이후 스포츠조선과 만난 그는 "십여 년 전에 감독님이 '옥이와 석이'라는 제목으로 노동자 이야기를 하려고 하셨다. 근데 중간에 작업을 접으셨고, 전 그 과정을 잘 몰랐다"며 "그러다 작년에 갑작스럽게 캐스팅 연락을 받게 됐다. 저는 '들쥐' 촬영도 해야 했는데, 스케줄을 조율해서 들어가게 됐다"고 말했다.

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스케줄적으로 어려운 상황임에도 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "조금도 의심하거나 주저하지 않았다. 조금 책임감 없는 말일수도 있는데, 감독님과 함께 하고 싶었다. 오로지 그것만 생각했다. 스케줄이 잘 안 맞는데도 어떻게든 해야 한다고 생각했다. 저한테 제의가 들어온 역할인데, 스케줄이 안 맞아서 못하게 되고 다른 배우의 이름으로 캐스팅 기사가 나면 끔찍할 것 같더라. 아예 저한테 제의가 안 들어왔던 작품이면 모를까. 그 상황을 못 견딜 것 같았다. 그래서 감독님과 작품을 다시 하는 거에만 올인했지. 작품에 대한 내용은 관심이 없었다"고 웃으며 말했다.

또 '박하사탕' 촬영 현장 분위기와 비교하며 "그때랑 비교할 수 없을 정도로 이번이 좋았다. '박하사탕' 때는 제 능력 이상의 것을 꺼내야 해서 미치겠더라. 그걸 감당을 못해서 죄책감이 들었다. 당시 정지영 감독님이 촬영 현장에 놀러 오셨는데, 그냥 제가 인사도 안 하고 쳐다보기만 했다더라. 그 정도로 압박감이 심했다. 반면 '가능한 사랑'은 현장 분위기가 좋았는데, 역할에 대한 긴장감은 갖고 있었다. 힘들었지만 좋은 기억으로 남았다"고 털어놨다.

영화 '가능한 사랑' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

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설경구는 전도연과 '나도 아내가 있었으면 좋겠다'(2001), '생일'(2019), '심장소리', '길복순'(2023)에 이어 '가능한 사랑'으로 호흡을 맞췄다. 그는 "굳이 전도연에 대해 칭찬할 것도 없고, 여러 말이 필요한가. 제일 편한 최고의 배우이자 파트너라고 생각한다. 이 영화도 전도연이 처음부터 끝까지 끌고 가지 않나. 전도연이어서 가능한 게 아니었나 싶다"고 말했다.

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이어 팀워크가 좋았던 비결에 대해선 "현장 분위기가 좋았던 건 조인성 덕분이다. 저는 현장에서도 전도연에게 욕을 많이 먹었다(웃음). 그래서 제가 보편적인 거고 인성이가 특별한 캐릭터라고 말했다. 조인성은 후배이지만, 되게 어른 같고 배울 점이 있지만 못 배우겠는 그런 지점이 있다"고 전했다.

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'가능한 사랑'은 기술 시사를 통해 처음으로 관람했다고 밝혔다. 설경구는 "기술 시사 때는 포커스 아웃되는 장면에도 저만 보였다. 다른 배우들은 달 이야기를 그렇게 하던데, 전 안 그랬다. 그래서 시사 끝나고 '아 영화를 잘 못 봤나' 했다. 근데 베니스국제영화제에서 보니까 달이 보이더라. 달을 계속 비추는데 마음이 이상했다. 크레딧 자막이 다 올라가고 나서야 끝나지 않나"고 말했다.

사진 제공=넷플릭스

'가능한 사랑'은 9월 23일 극장에서 선개봉해 관객들과 만남의 시간을 가졌다. 이후 넷플릭스를 통해 공개돼 전 세계 시청자들의 뜨거운 관심을 얻고 있다. 이에 설경구는 "우리 영화를 극장에서 못 보나 실망한 적도 있었다. 아쉬운 점이 없을 순 없지만, 이 영화를 탄생하게 해 준 건 감동적인 것 같다. 제작이 안 될 수도 있었겠다는 생각을 하면 (넷플릭스에) 반갑고 고맙기도 하다"며 "투자 이야기를 할 땐 속상했었다. 아마 저뿐만 아니라 배우들 모두가 그랬을 거다. 인성이는 처음 모임에 칸영화제 티셔츠를 입고 왔지만. '가능한 사랑'으로 칸영화제에 가겠다는 의지 표명이었을까(웃음). 그런 마음이었을 수도 있고, 제작이 되고 상영이 되고 많은 사람들이 볼 수 있었다는 자체만으로 의미가 있었다고 생각한다"고 진심 어린 마음을 전했다.

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한편 영화진흥위원회는'가능한 사랑'을 내년 3월 개최되는 제99회 미국 아카데미영화상 국제장편영화 부문 한국 출품작으로 선정했다. 이에 '오스카 레이스'를 함께 하게 된 소감을 묻자, 설경구는 "많은 분들이 '오스카 레이스'라고 하시는데, 저는 그냥 가라고 하면 가고 오라고 하면 오는 거다. 12월에 쇼트리스트가 발표되는데, 그 이후로 움직이게 될 것"이라고 답했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com