'유뷰트 중단' 덱스, 두 달만에 침묵 깼다...강렬한 남성미 '업그레이드'

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 덱스가 약 두 달 만에 SNS 활동을 재개하며 반가운 근황을 전했다.

지난 9일 덱스는 자신의 SNS를 통해 전속 모델로 활동 중인 한 뷰티 브랜드의 화보 컷과 촬영 현장 비하인드 사진 여러 장을 게재했다.

덱스가 SNS에 게시물을 올린 것은 9월 이후 약 두 달여만이다. 공개된 사진 속 덱스는 클래식한 가죽 재킷을 완벽히 소화하며 특유의 강렬한 남성미와 날카로운 이목구비를 자랑했다.

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촬영장을 압도하는 독보적인 아우라와 프로페셔널한 포즈는 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

앞서 덱스는 6월 자신의 공식 유튜브 채널을 통해 '7년 유튜브 여정의 쉼표를 찍겠습니다'라는 제목의 영상을 올리고 유튜브 활동 잠정 중단을 선언한 바 있다.

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당시 그는 7년간 쉬지 않고 달려온 여정을 돌아보며 재충전과 번아웃 극복을 위해 잠시 휴식기를 갖겠다고 밝혔다.

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유튜브 중단 선언 이후에도 바쁜 일정을 소화해 오던 덱스는 약 한 달간의 SNS 소통 부재를 깨고 한층 더 깊어진 비주얼의 근황을 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.