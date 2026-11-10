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'유뷰트 중단' 덱스, 두 달만에 침묵 깼다...강렬한 남성미 '업그레이드'

김수현 기자

구글 선호 매체로 추가

입력:

'유뷰트 중단' 덱스, 두 달만에 침묵 깼다...강렬한 남성미 '업그레이드'

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 덱스가 약 두 달 만에 SNS 활동을 재개하며 반가운 근황을 전했다.

지난 9일 덱스는 자신의 SNS를 통해 전속 모델로 활동 중인 한 뷰티 브랜드의 화보 컷과 촬영 현장 비하인드 사진 여러 장을 게재했다.

덱스가 SNS에 게시물을 올린 것은 9월 이후 약 두 달여만이다. 공개된 사진 속 덱스는 클래식한 가죽 재킷을 완벽히 소화하며 특유의 강렬한 남성미와 날카로운 이목구비를 자랑했다.

촬영장을 압도하는 독보적인 아우라와 프로페셔널한 포즈는 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

'유뷰트 중단' 덱스, 두 달만에 침묵 깼다...강렬한 남성미 '업그레이드'
'유뷰트 중단' 덱스, 두 달만에 침묵 깼다...강렬한 남성미 '업그레이드'

앞서 덱스는 6월 자신의 공식 유튜브 채널을 통해 '7년 유튜브 여정의 쉼표를 찍겠습니다'라는 제목의 영상을 올리고 유튜브 활동 잠정 중단을 선언한 바 있다.

당시 그는 7년간 쉬지 않고 달려온 여정을 돌아보며 재충전과 번아웃 극복을 위해 잠시 휴식기를 갖겠다고 밝혔다.

유튜브 중단 선언 이후에도 바쁜 일정을 소화해 오던 덱스는 약 한 달간의 SNS 소통 부재를 깨고 한층 더 깊어진 비주얼의 근황을 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

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