“왕따 당한 게 본인 잘못?”...'나솔' 34기 영자 동창 폭로글, 오히려 '뭇매'

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[스포츠조선 박아람 기자] ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 SOLO'(나는 솔로) 34기 영자의 학창 시절을 둘러싼 동창생의 폭로성 게시물이 온라인에서 화제를 모은 가운데, 정작 글을 작성한 네티즌을 향한 비판이 쏟아지고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 '내 고딩 동창이 나솔에 나온 것 같다'는 제목의 게시물이 올라왔다.

작성자 A씨는 방송을 보던 중 34기 영자로 추정되는 인물이 과거 같은 학교에 다녔던 친구와 닮았다는 생각이 들었다고 밝혔다.

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A씨는 "처음에는 단순히 비슷하게 생긴 사람이라고 생각했는데 웃는 표정을 보니 예전 그 친구가 바로 떠올랐다"고 적었다. 이어 방송에서 언급된 출생 연도와 고향, 학력 및 직업 등의 정보를 살펴본 결과 자신이 기억하는 동창이 맞는 것 같다고 추측했다.

34기 영자는 1994년생으로, 한방내과 전문의 경력 6년 차 한의사다. 방송에서는 영철과 영호에게 관심을 표현하며 출연자들과 만남을 이어가고 있다.

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A씨는 영자의 학창 시절에 관해서도 언급했다. 당시 성적이 우수해 전교 1등을 할 정도였으며, 쉬는 시간에도 다른 학생들과 어울리기보다는 혼자 공부에 집중하는 모습이 많았다고 주장했다.

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그는 "친구가 거의 없었고 사실상 혼자 지내는 시간이 많았던 아이"라고 회상했다. 또한 평소에는 조용하게 지내다가 친하게 지내던 친구를 만나면 유독 밝게 웃었다며 방송에서 보인 표정이 예전과 비슷하다고 설명했다.

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이어 "반 친구들에게 별다른 관심을 받지 못했고 다들 영자를 없는 사람처럼 대했던 기억이 있다"고 주장했다. 그러면서 "예전 모습을 생각하면 이런 프로그램에 출연했다는 사실 자체가 의외였다"며 놀라움을 나타냈다.

그러나 해당 게시물을 본 누리꾼들은 A씨가 기대했던 것과는 다른 반응을 보였다. 영자가 학창 시절 다른 친구들과 어울리지 않고 공부에 집중했다는 사실만으로 부정적인 평가를 내리는 것은 적절하지 않다는 의견이 주를 이뤘다.

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온라인에서는 "혼자 공부하고 지낸 게 무슨 잘못인가. 학교폭력을 저지른 것도 아닌데", "친구가 없었다는 이유로 비난받을 이유는 없다", "정작 누구에게 피해를 줬다는 이야기는 없지 않느냐", "동창이라는 사람이 오히려 더 이상해 보인다" 등의 반응이 나왔다.

논란이 커지자 A씨는 추가 게시물을 통해 자신이 영자를 괴롭히거나 학교폭력에 가담한 것은 아니며, 단순히 당시 영자와 별다른 교류가 없었다는 취지로 해명한 것으로 전해졌다.

다만 해당 게시물을 작성한 인물이 실제 영자의 동창인지는 확인되지 않았다. 게시물에 담긴 학창 시절 일화 역시 작성자의 개인적인 기억과 주장인 만큼 사실관계가 검증된 내용은 아니다.

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tokkig@sportschosun.com