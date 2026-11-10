'나혼산' 김민, 유명세 치르나…SNS 사칭 계정 우후죽순 "금전 요구 주의"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김민이 SNS 사칭 계정으로 인한 피해를 우려하며 팬들에게 각별한 주의를 당부했다. 소속사는 사칭 행위가 계속될 경우 법적 대응에 나서겠다고 경고했다.

지난 9일 김민의 소속사 올로컴퍼니는 공식 SNS를 통해 "최근 SNS에서 김민 배우의 프로필 사진, 게시물, 유사 계정 아이디 등을 사용해 아티스트를 사칭하는 계정이 다수 발견됐다"고 밝혔다.

소속사에 따르면 해당 계정들은 김민의 사진과 게시물을 무단으로 사용하거나 실제 계정과 비슷한 아이디를 만들어 팬들에게 혼동을 주고 있다.

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이에 소속사는 김민과 올로컴퍼니가 운영하는 공식 SNS 계정을 안내하며, 이외의 유사 계정은 배우 본인 및 소속사와 무관하다고 강조했다.

특히 사칭 계정을 통한 금전적 피해 가능성에 대해서도 경고했다. 소속사는 "아티스트 및 올로컴퍼니에서는 어떠한 경우에도 개인적인 메시지(DM)를 통해 개인정보 요구, 금전 요구, 사적인 대화 유도, 이벤트 참여 유도 등을 하지 않는다"고 못 박았다.

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이어 "팬 여러분의 피해를 방지하고 아티스트의 권익을 보호하기 위해 지속적인 모니터링을 진행하고 있다"며 "사칭 행위가 지속될 경우 법적 조치를 취할 예정"이라고 강경 대응 방침을 밝혔다.

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한편 김민은 최근 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에 출연해 남다른 생활 방식으로 시청자들의 관심을 받았다.

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방송에서 그는 경기 동두천에 위치한 약 90년 된 구옥에서 생활하는 모습을 공개했다. 발전기를 이용해 전기를 공급받고 낡은 집을 직접 수리하는 등 자연과 어우러진 소박한 일상으로 화제를 모았다. 특히 화려한 배우의 삶과는 거리가 먼 자연인 같은 생활 방식과 꾸밈없는 매력이 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

김민은 2011년 데뷔해 디즈니+ '카지노', '킬러들의 쇼핑몰', 영화 '범죄도시3' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

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olzllovely@sportschosun.com