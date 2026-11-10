"내가 한 행동 아동학대 맞다"..SOS부부 아내, 검찰 송치→정신과약 30알 복용 고백[전문]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에 출연해 아들을 향한 부적절한 행동으로 논란이 된 SOS 부부의 아내가 방송 이후 자진해서 아동학대 신고했다고 밝혔다.

이진이는 최근 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 게재했다. 먼저 그는 "제가 뭐라고 이런 글을 쓰냐, 너네 집안 사정 궁금하지 않다 이런 분들도 계시겠지만, 또 그만큼 제 아들과 저를 진심으로 걱정해 주시는 분들도 많고 위로도 많이 받고 관심 가져주셔서 감사했다"고 인사했다.

특히 그는 방송 이후 아동학대 신고 절차를 밟았다는 사실을 공개해 눈길을 끌었다. 이진이는 "일단 저는 '오은영 리포트'와 상의 후 자진 아동 신고를 했다"며 "저는 육체적·정서적 학대를 했고, 저희 남편은 알면서도 방관한 부분에 있어서 방임죄가 인정돼 저희 둘 다 아동학대 신고 절차에 따라 조사를 다 받고 검찰로 송치됐다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "법원에서 필수 의무 부모 교육 56시간을 이행해야 하는 처분을 받았다"고 덧붙였다.

현재는 아이의 건강한 양육 환경을 만들기 위해 관계 기관의 도움을 받고 있다고도 전했다. 그는 "매주 아동보호복지기관에서 나오셔서 저랑 시훈이의 한 주를 궁금해해 주시고 이야기도 해주시며 아기 키우는 법, 놀아주는 법, 어떻게 해야 아이가 정서적으로 상처 입지 않고 마음껏 상상하며 나래를 펼칠 수 있을지 노력 중"이라고 설명했다.

Advertisement

또한 "달에 한 번씩은 구청이랑 경찰청에서 나오셔서 아기 키우기에 적합한 환경인지, 아기 상태는 괜찮은지 확인하고 있다"고 전했다. 아이를 위한 양육 환경과 자신의 행동을 점검받으며 재발 방지를 위해 노력하고 있다는 설명이다.

Advertisement

이진이는 자신의 심각했던 정신적·신체적 건강 상태에 대해서도 털어놨다. 그는 "신고 당시 제 우울감이 너무 높았고 그래서 자살방지센터에서 사람도 나오시고, 경찰관님은 아이보다 엄마가 더 위태롭다며 남편에게 진지하게 엄마를 잠시 입원시키는 게 어떻겠냐고 했다"고 밝혔다.

Advertisement

그러나 현실적인 양육 문제로 입원 치료를 선택하지 못했다고. 그는 "모두들 방송 보셨다면 알겠지만 저는 친정과 사이가 좋지 않고 엄마가 없다. 저희 시댁은 남편이 늦둥이에 가까워 연세가 많아 아기를 돌보시는 데 큰 어려움을 겪는다"며 "그래서 아기를 봐줄 사람이 하나도 없어 입원은 하지 못하고 정신과 약만 조금 더 올렸다"고 설명했다.

현재 복용 중인 약의 양도 공개했다. 그는 "방송상에는 20알이라고 나왔지만 지금 현재는 비상약 제외 24알, 비상약까지 하면 29알까지 하루에 30개의 정신과 알약을 먹으면서 죽을 둥 살 둥 어떻게 살아가고 있다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "그 덕에 급성간염도 오고 급성 당뇨도 와서 입원도 하고 그랬지만 시훈이를 위해 제가 할 수 있는 게 약이라도 꼬박꼬박 먹으며 아기를 덜 아프게 하는 것만이 그 당시에 제가 할 수 있는 유일한 방법이었다"고 덧붙였다.

자신의 우울증이 출산 이후 시작된 산후우울증이라고만 생각했지만, 오랜 시간 지속된 심리적 문제였다는 사실도 뒤늦게 알게 됐다고 밝혔다.

이진이는 "일단 저는 애기 낳고 산후 우울이 온 줄만 알았지, 소아 우울을 진단받은 이후 우울증이 계속 지속되고 있는지는 이번에 오은영 박사님네 센터에 계신 심리상담가분과 상담을 받다가 알았다"며 "제 맘속 어딘가는 15년이 넘는 시간 동안 썩어 문드러지고 있었다는 걸요"라고 고백했다.

Advertisement

다만 그는 "그렇지만 저는 제 심각한 우울증, 공황장애, 수차례에 걸친 자살 시도까지 이 모든 게 시훈이에게 제가 함부로 행동한 것에 대해 방패로 삼을 수도, 면죄부가 될 수 없다는 사실을 매우 잘 알고 있다"고 밝혔다.

방송 출연 역시 자신의 문제를 직면하고 행동을 바꾸기 위한 선택이었다고 설명했다. 이진이는 "애초에 방송 나가기 전부터 내가 하는 게 아동학대인 것 같은데, 별게 아동학대인가 싶어서 이거를 어떻게 해야 나아지나 생각을 많이 했다"며 "그렇지만 쉽게 행동 교정이 되지 않았다"고 털어놨다.

이어 "저는 제 문제를 인식해 제 행동의 이유와 행동을 고치기 위해 창피함을 무릅쓰고 방송에 나가기로 결정했다. 저는 그냥 제가 낳은 나의 아기를 엄마라는 괴물로부터 지키는 게 우선이었다"고 덧붙였다.

가정사에 대한 솔직한 심경도 전했다. 그는 "저만 없다면 남편과 아이, 그리고 강아지까지 완벽하게 화목한 가정일 수 있다는 사실을 저도 모르지 않는다"면서도 "그렇지만 시훈이에게 용서받고 제가 할 수 있는 모든 것을 고치고 싶었다"고 말했다.

그러면서 방송 출연을 결심한 이유에 대해 "진짜 살려고, 시훈이를 살리려고 나간 거였다. 안 그러면 제가 먼저 죽든 시훈이가 피 말라 죽든 진짜 둘 중에 하나는 끝이 나야 끝날 것 같아서 염치없이 방송국의 도움을 받았다"고 절박했던 당시 심경을 전했다.

자신을 향한 비판을 예상하고도 방송 출연을 후회하지 않는다고 밝혔다. 이진이는 "저는 제 잘못을 부정하지 않는다. 정말 제가 한 행동은 아동학대가 맞다. 인정한다"며 "그렇지만 많이 좋아지기 위해 많은 노력을 했고 지금도 하고 있다"고 말했다.

이어 "'오은영 리포트' 측에서 연결해 준 심리상담센터를 다니며 많이 좋아지고 있다"며 "욕 잔뜩 먹을 거 알고 나간 거라 후회는 없다. 더 욕하셔도 상관없다. 더 욕먹어도 될 정도의 행동이었다"고 덧붙였다.

자신을 향한 비판과 관심에도 감사의 뜻을 전했다. 그는 "여러분들이 주시는 수많은 관심과 애정 어린 목소리, 저를 질타하시는 모든 분들까지 저는 그저 그냥 감사하다고 말씀드리고 싶다"며 "여러분들의 관심하에 시훈이를 진짜 잘 키우겠다"고 다짐했다.

마지막으로 아이에게 사랑을 표현할 수 있는 엄마가 되고 싶다는 바람을 전했다. 이진이는 "정말 큰 용기 내고 나간 방송인 만큼 얼른 좋아져서 아기에게 매일매일 '엄마가 너를 너무너무 사랑해'라는 소리를 꼭 하고 싶다"며 "저는 정말 제가 왜 이러는지 이유를 알고 싶었고 이유와 원인을 알아야 제 행동이 고쳐질 거라 생각했다"고 밝혔다.

이어 "저 진짜 살려고, 시훈이랑 잘 살려고, 제 남편이랑 강아지랑 다 같이 살려고 나간 거다. 그냥 이제는 좀 저도 행복해지고 싶었다"며 "많은 위로와 응원 감사드리며, 제가 변화하는 모습을 보며 응원 부탁드린다"고 전했다.

끝으로 그는 자신의 행동을 우울증이나 가정사 등으로 합리화하지 않겠다는 점을 거듭 강조했다.

이진이는 "다시 한 번 말씀드리지만 제가 시훈이에게 무력 행사 아닌 무력 행사를 하고 소리 지르는 그 모든 것들을 제 우울증, 가정사, 복합 PTSD의 피해자라는 이름하에 숨지 않겠다"며 "그 어떤 경우라도 제가 시훈이한테 한 행동이 정당화될 수도, 합리화해서도 안 된다고 생각한다"고 밝혔다.

그러면서 "법원의 처벌을 받아들이며 꾸준히 상담도 이어가고 좋아지는 모습만 보여드리겠다. 긴 글 읽어주셔서 감사하다"고 글을 마무리했다.

앞서 최근 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에는 SOS 부부가 출연해 부부 갈등과 육아 과정에서 겪는 어려움을 털어놨다.

이날 아내는 예상치 못한 임신과 출산으로 갑작스럽게 엄마가 된 당시를 떠올렸다. 그는 "임신을 안 순간과 동시에 출산했다. 병원을 갔을 때 준비가 안 된 순간에 엄마가 됐다"며 충분한 준비 없이 아이를 맞이하게 되면서 겪었던 혼란스러운 심경을 고백했다

특히 아내는 아이 앞에서만 유독 감정 조절이 어려워진다며 괴로운 마음을 드러냈다. 그는 "내가 왜 그러는지 모르겠다. 아이 앞에서 그러는 내 자신이 죽고 싶을 정도다. 내 아이한테 사랑한다는 말을 들어본 적이 없다. 아기한테 나쁜 행동을 하는 걸 아니까 그렇다. 내가 꼭 고쳐져서 사랑한다고 말하고 싶다"고 털어놨다.

이를 지켜보던 오은영 박사는 아내의 행동에 대해 단호한 진단을 내렸다. 오 박사는 "이건 아동학대가 맞습니다"라고 강조하며 상황의 심각성을 짚었다.

다음은 SOS부부 아내 글 전문

안녕하세요 저는 mbc 오은영리포트에

11월 2일,9일 출연한 sos부부 이진이입니다.

제가 뭐라고 이런 글을 쓰냐 너네 집안사정

궁금하지 않다 이런분들도 계시겠지만

또 그만큼 제 아들과 저를 진심으로 걱정해주시는

분들도 많고 위로도 많이 받고 관심가져주셔서

감사했습니다. 일단 저는 오은영리포트와 상의후

자진 아동신고를 했고 저는 육체적,정서적 학대를

하였고 저희 남편은 알면서도 방관한 부분에 있어서

방임죄가 인정되서 저희 둘다 아동학대 신고 절차에

따라 조사 다 받고 검찰로 송치가 되었고

법원에서 필수 의무 부모교욱 56시간 이행해야하는

처벌을 받았습니다. 매주 아동보호복지기관에서

나오셔서 저랑 시훈이의 한주를 궁금해 해주시고

얘기도 해주시며 애기 키우는 법 놀아주는법

어떻게 해야 아이가 정서적으로 상처입지않게

마음껏 상상을 하면 나래를 펼칠수있게 노력중에있고

달에 한번씩은 구청이랑 경찰청에서 나오셔서

애기 키우기에 적합한 환경인지

애기 상태는 괜찮은지

신고당시 제 우울감이 너무 높았고 그래서

자살방지센터에서 사람도 나오시고 경찰관님은

아이보다 엄마가 더 위태롭다며 남편에게 진지하게

엄마 잠시 입원시키는게 어떻겠냐 했는데 모두들

방송 보셨다면 알겠지만 저는 친정과 사이가 좋지않고

엄마가 없구요,저희 시댁은 남편이 늦둥이에 가까워 연세가 많아 애기를 돌보시는데 큰 어려움을 겪습니다 그래서애기를 봐줄 사람이 하나도 없어 입원은 하지못하고

정신과 약만 조금 더 올려 방송상에는 20알 이라고

나왔지만 지금 현재는 비상약제외 24알

비상약까지하면 29알까지

하루에 30개의 정신과 알약을 먹으면서 죽을둥 살둥

어떻게 살아가고 있습니다 그 덕에 급성간염도 오고

급성 당뇨도 와서 입원도 하고 그랬지만 시훈이를 위해

제가 할수있는게 약이라도 꼬박꼬박 먹으며 애기를

덜 아프게 하는것만이 그 당시에 제가 할수있는

유일한 방법이였습니다.

일단 저는 애기 낳고 산후 우울이 온 줄만 알았지

소아 우울을 진단 받은 이후 우울증이 계속 지속되고

있는지는 이번에 오은영박사님네 센터에 계신

심리상담가 분과 상담을 받다가 알았습니다

제 맘속 어딘가는 15년이 넘는시간동안

썩어 문들어지거 있었다는걸요..

그치만 저는 제 심각한 우울증 공황장애

수어번에 걸친 자살시도 까지 이 모든게 시훈이에게

제가 함부로 행동한것에 대해 방패로 삼을수도,

면죄부가 될 수 없다는 사실을 매우 잘 알고있습니다

그래서 저는 애초에 방송 나가기 전부터 내가 하는게

아동학대인거같은데 별게 아동학대인가 싶어서

이거를 어떻게 해야 나아지나 생각을 많이 했습니다.

그치만 쉽게 행동교정이 되지를 않았고,

저는 제 문제를 인식하여 제 행동의 이유와 행동을 고치기위해 쩍팔림을 무릎쓰고 방송에 나가기로 결정하였습니다. 저는 그냥 제가 낳은 나의 아기를 엄마라는 괴물로 부터 지키는게 우선이었습니다 저도 압니다, 저만 없다면 남편과 아이 그리고 강아지까지

완벽하게 화목한 가정일수 있다라는 사실을

저도 모르지 않습니다 그치만 시훈이에게 용서받고

제가 할 수있는 모든거를 고치고 싶었습니다

진짜 살려고, 시훈이를 살리려고 나간거였습니다

안그럼 제가 먼저 죽든 시훈이가 피말라 죽든

진찌 둘 중에 하나는 끝이나야 끝날거같아서

그래서 염치없이 방송국의 도움을 받았습니다

저는 제 잘못을 부정하지 않습니다.

정말 제가 한 행동은 아동학대가 맞습니다

인정합니다 그치만 많이 좋아지기 위해 많은 노력을

했고 지금도 하고 있습니다 오은영 리포트 측에서

연결해준 심리상담 센터를 다니며 많이 좋아지고있고

욕 잔뜩 먹을거 알고 나간거라 후회는 없습니다

더 욕하셔도 상관없습니다 더 욕먹어도 될 정도의

행동이였고 여러분들이 주시는 수많은 관심과

애정어린 목소리 저를 질타하시는 모든 분들까지

저는 그저 그냥 감사하다고 말씀드리고 싶어요

여러분들의 관심하게 시훈이를 진짜 잘 키우겠습니다

정말 큰 용기 내고 나간 방송이니만큼

얼른 좋아져서 애기에게 매일매일

엄마가 너를 너무너무 사랑해 라는 소리를

꼭 하고 싶습니다, 저는 정말 제가 왜 이러는지

이유를 알고싶었고 이유와 원인을 알아야

제 행동이 고쳐질거라 생각했습니다

저 진짜 살려고 시훈이랑 잘 살려고 제 남편이랑

강아지랑 다 같이 살려고 나간거에요.

그냥 이제는 좀 저도 행복해지고 싶었습니다

많은 위로와 응원 감사드리며

이만 말 줄이겠습니다 제가 변화하는 모습보며

응원 부탁드립니다!

그리고 다시 한 번 말씀드리지만 제가 시훈이에게

무력행사아닌 무력행사를 하고 소리지르는 그 못든것들을 제 우울증,가정사,복합ptsd의 피해자라는

이름하게 숨지 않고, 그 어떤 경우라도 제가 시훈이한테 한 행동이 정당화를 할 수도 합리화를 해서도 생각하지 않습니다, 법원의 처벌을 받아들이며 꾸준히 상담도 이어가고 좋아지는 모습만 보여드리겠습니다!

긴 글 읽어주셔서 감사합니다