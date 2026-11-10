허경환 "못 믿겠다, 조작방송 같다"...AI 의혹 터진 '천재견 등장' (자랑할개)

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[스포츠조선 김수현기자] TV CHOSUN '자랑할 개' MC 허경환의 상상을 뛰어넘는 천재견들의 능력에 AI 조작 의혹까지 제기된 가운데, 한혜진은 12년간 함께한 반려견을 떠나보낸 아픔을 고백해 뭉클함을 안긴다.

오는 11월 11일(수) 첫 방송되는 TV CHOSUN 신규 예능 '자랑할 개'는 스타 견주가 반려견과 함께 출연해 특별한 매력을 뽐내는 국내 최초 '반려견 자랑' 버라이어티다. 1회에는 이연복-예지원-브라이언-권은비-김용빈이 반려견들과 함께 출격해 양보 없는 '내 새꾸 자랑 배틀'을 펼친다.

이날 방송에서는 스케이트보드를 타고 장애물을 통과하는 잭과 한글 단어 100개가량을 안다는 코코 등 천재-영재견이 출격해 현장을 들썩이게 한다. 먼저 보드 위에 올라탄 잭은 뒷발로 바닥을 차 속도를 높이는가 하면 S자 코스를 따라 장애물을 피해 간다. 이에 더해 몸의 무게중심을 옮겨 유턴과 제동까지 해내자 "로봇 아니냐"라는 반응이 터져 나온다.

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보호자의 어깨에 올라탄 채 모습을 드러낸 코코는 한글 단어 카드를 척척 찾아내 모두를 놀라게 한다. 브라이언은 "AI다"라고 외치며 입을 다물지 못하고, MC 허경환 역시 "못 믿겠어. 조작 방송인 거 같애"라며 의구심을 드러낸다. 하지만 코코가 여러 단어 카드 사이에서 '허경환'이 적힌 카드를 찾아오는 즉석 미션까지 완벽하게 수행하면서 모두를 소름 돋게 한다. MC 한혜진은 1부터 45까지 숫자가 적힌 젠가 조각 중 지정된 숫자를 찾아내는 코코의 모습에 "얘, 사람인 거 같다"라며 충격을 내비친다.

그런가 하면 MC 한혜진은 김용빈의 반려견 탄이를 달래던 중 12년을 함께한 반려견이 세상을 떠난 후 생긴 트라우마를 고백한다. 한혜진은 김용빈이 노래를 부르러 자리를 비운 순간 탄이가 불안한 기색을 보이자 곧장 다가가 능숙하게 어르고 달랜다. 이 모습을 지켜보던 예지원이 "강아지 길러야겠다"라고 권유하자 한혜진은 12년 동안 미니어처 핀셔를 길렀다며 "제가 촬영 간 사이 무지개다리를 건넜다"라고 털어놓는다.

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더욱이 한혜진은 자신이 촬영을 나간 사이 반려견이 세상을 떠난 상황을 전하며 "이제는 무섭다"라고 다시 반려견을 맞이하기가 조심스러워진 속내를 토로한다. 한혜진의 남다른 상처 고백이 스타 견주들의 마음을 울리면서 현장을 숙연하게 한다.

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한편 TV CHOSUN 신규 예능 '자랑할 개'는 오는 11월 11일(수) 첫 방송된다.