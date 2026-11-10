유명 연예인, 방송 출연자에 "당신 딸들과 관계하고 싶다" 망발…성폭행 혐의 징역 10년 6개월 선고

러셀 브랜드 AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 팝스타 케이티 페리(42)의 전 남편이자 영국 출신 배우 겸 코미디언 러셀 브랜드(51)가 과거 TV 프로그램에서 여성 방송인의 미성년 두 딸과 성관계를 맺고 싶다는 취지의 발언을 한 사실이 드러나 충격을 주고 있다.

브랜드는 9일(이하 현지시각) 영국 런던 법원에서 한 여성을 강간하고 세 명을 성폭행한 혐의로 유죄 판결을 받고 10년 6개월의 징역형을 선고받았다. 이런 가운데 그의 과거 방송 영상이 다시 확산되면서 논란이 커지고 있다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 발언 당사자인 방송인 바네사 펠츠는 당시 상황을 농담으로 받아들일 수 없었다며 브랜드를 섬뜩하고 위협적인 인물로 기억한다고 밝혔다.

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펠츠는 2006년 브랜드가 진행하던 MTV 토크쇼 '원 레스터 스퀘어'에 출연했다. 당시 두 사람은 서로 친분이 있는 사이였으며, 펠츠는 브랜드와의 관계를 두고 '좋은 친구 사이'였다고 설명한 바 있다.

문제의 발언은 두 사람이 대화를 나누던 도중 나왔다. 브랜드는 펠츠에게 "당신이나 당신의 딸들 중 누구와 성관계를 맺어도 되느냐"고 물었다. 펠츠는 불쾌한 표정을 지으며 "안 된다"고 답했다.

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브랜드는 여기서 멈추지 않았다. 펠츠의 두 딸 중 한 명은 성인이라며 발언을 이어갔고, 펠츠가 정색을 하며 "내 대답은 안 된다는 것"이라며 선을 그었다. 브랜드가 "둘 다 안 되느냐"고 재차 묻자 펠츠는 "둘 다 안 된다. 이제 그만하라"고 말했다.

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브랜드는 "딸이 두 명이나 있는데 한 명도 안 된다는 것이냐. 너무 이기적이다"라며 발언을 계속했다. 이에 펠츠는 "당신도 나중에 딸을 낳아 보면 내가 왜 그렇게 말했는지 알게 될 것"이라고 답했다.

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이 영상은 브랜드가 강간과 성폭력 혐의로 앞서 유죄 판결을 받은 뒤 온라인에서 다시 확산하고 있다. 펠츠는 과거에도 여러 차례 해당 장면에 대한 불쾌감을 드러냈다.

펠츠는 최근 한 방송에 출연해 당시 상황을 다시 언급했다. 그녀는 "브랜드가 조금도 동요하지 않는 태도로 나와 두 딸 모두와 성관계를 맺고 싶다고 말했다. 당시 막내딸은 15세였다"고 전했다.

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이어 "그 말을 재미있다고 생각했다고 말할 수는 없다. 농담처럼 들리지도 않았다"며 "그때 그에게는 뭔가 극도로 섬뜩한 면이 있다는 것을 깨달았다"고 말했다.

펠츠는 2024년 영국 일간지 가디언과의 인터뷰에서도 브랜드와 처음 만났을 때는 금세 친해졌지만, 그에게는 자신을 불편하게 만드는 다른 면이 있었다고 밝혔다. 당시 방송에서 나온 발언에 대해서는 '역겨웠다'고 평가했다.

브랜드의 과거 행동을 둘러싼 논란은 이번이 처음이 아니다. 2010년 아카데미 시상식 레드카펫 인터뷰에서는 당시 아내였던 팝스타 케이티 페리에게 'Obey(복종하라)'라고 적힌 카드를 카메라에 보여주는 장면이 다시 회자되기도 했다.

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당시 두 사람은 시상식에 관한 인터뷰를 진행하고 있었다. 페리가 브랜드에게 시상식을 제대로 보지 않았다고 장난스럽게 지적하자 브랜드는 이를 부인하고, 페리의 욕설을 문제 삼았다. 이후 'Obey'라고 적힌 작은 카드를 카메라 앞에 들어 보인 뒤 자리를 떠났고, 페리는 홀로 남아 인터뷰를 마무리했다.

한편 브랜드는 2004년부터 2009년 사이 여성 1명을 강간하고 3명에 대해 성추행한 혐의로 9일 징역 10년 6개월을 선고받았다.

판사는 선고 발언에서 브랜드를 "성적 포식자"라고 묘사하며 그의 "놀라운 오만함"을 비판했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com