'뮤지컬 부부' 소정화, 9살 연하 ♥차윤해와 결혼 3년 만 임신…"태명은 소금"

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[스포츠조선 조민정 기자] 뮤지컬 배우 소정화(41)가 9살 연하 남편 차윤해(32)와 결혼 3년 만에 임신 소식을 전했다.

소정화는 지난 9일 자신의 SNS에 "반가워 아가야. 우리 집에 귀빈이 찾아왔다"라는 글을 게재하며 임신 사실을 직접 알렸다.

소정화는 뱃속 아이의 태명을 '소금'이라고 공개하며 특별한 의미를 전해 눈길을 끌었다. 소정화는 태명에 대해 빛과 소금이라는 의미를 담았다고 설명했다. 자신이 오랫동안 출연해 온 뮤지컬 '팬레터'의 캐릭터 '히카루'가 빛을 뜻하는 것에서 착안한 이름으로, 엄마와 아빠의 성에도 의미를 뒀다고 밝혔다. 이어 아이가 세상에 없어서는 안 되는 소금 같은 존재로 성장하기를 바라는 마음도 전했다.

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소정화는 "조금 더 쌀쌀해지고 포근한 옷을 입을 즈음 건강히 무사히 만나자"며 태어날 아이를 향한 애정을 드러냈다.

갑작스러운 임신 발표에 동료 배우들의 축하도 쏟아졌다. 배우 김히어라와 김소향, 이봄소리 등은 소정화의 SNS에 축하와 순산을 기원하는 댓글을 남기며 기쁨을 함께 나눴다.

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소정화와 차윤해는 뮤지컬 무대에서 인연을 맺은 배우 부부라는 점에서도 관심을 모은다.

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1985년생 소정화와 1994년생 차윤해는 9살 나이 차이를 극복하고 지난 2023년 결혼했다. 두 사람은 2021년 뮤지컬 '팬레터'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 당시 소정화는 히카루 역을, 차윤해는 활동명 변경 전인 김진욱이라는 이름으로 정세훈 역을 맡아 호흡을 맞췄다.

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이후 부부의 연을 맺은 두 사람은 결혼 3년 만에 임신이라는 기쁜 소식을 전하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하게 됐다.

한편 소정화는 2007년 뮤지컬 '그리스'로 데뷔한 뒤 '머더 발라드', '팬레터', '문스토리' 등 다양한 작품에서 활약했다. 특히 '팬레터'에서는 초연부터 히카루 역으로 출연하며 탄탄한 연기력을 인정받았다.

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차윤해는 과거 그룹 하트비 출신으로, 뮤지컬 '고스트', '레미제라블', '시라노', '물랑루즈!' 등에 출연했다. 현재는 뮤지컬 '겨울왕국'에서 크리스토프 역으로 관객들과 만나고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com