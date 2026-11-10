권재관, 자전거-RC카 수집에 3억 지출...남편들에게 전한 은밀한 노하우

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 권재관이 남다른 취미 생활을 위해 수억 원을 지출했다고 밝혀 출연진과 관객들을 놀라게 했다.

지난 9일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에는 개그맨 권재관과 조현민이 게스트로 등장했다.

이날 진행자 정범균은 권재관에게 취미 활동에만 2억~3억 원가량을 사용했다는 이야기를 꺼냈다. 이를 들은 김영희는 "도대체 어떤 취미를 즐기기에 그렇게 큰돈을 쓰는 거냐"며 놀라움을 감추지 못했다. 정범균 역시 부부 사이에서 갈등이 생길 만한 소비라며 농담을 건넸다.

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당황한 권재관은 "왜 나만 땀이 나는 것 같냐"며 긴장한 모습을 보였다. 이어 자신의 대표적인 취미로 자전거를 꼽으며 "자전거 타는 것도 좋아하고 마음에 드는 제품을 구매해 모으기도 한다"고 설명했다.

특히 고가 제품의 가격을 공개해 이목을 집중시켰다. 권재관은 "비싼 자전거 중에는 3000만 원을 훌쩍 넘는 제품도 있다"고 밝혔다. 이에 정범균이 자전거 가격이 자동차 수준이라며 놀라자, 권재관은 가벼운 무게가 큰 장점이라고 설명했다.

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그는 해당 자전거를 이용해 미국을 한 바퀴 여행한 경험까지 공개했다. 그러나 김영희는 "그냥 동네에서 타면 되지, 굳이 미국까지 가져가서 탔느냐"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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권재관의 취미는 여기서 끝나지 않았다. 그는 무선조종(RC) 자동차에도 푹 빠져 한때 200대가 넘는 제품을 소장했다고 밝혀 또 한 번 놀라움을 안겼다.

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이어 수집을 이어가는 자신만의 노하우도 전했다. 권재관은 "처음 10대까지 모으는 게 가장 힘들다. 그런데 11대째부터는 하나 더 늘어나도 별로 티가 나지 않는다"며 "그 고비만 넘기면 된다"고 농담했다. 취미 생활을 즐기는 남편들에게 전하는 조언이라며 너스레를 떨어 웃음을 더했다.

이를 듣던 김영희는 더 이상 이야기를 듣기 힘들다는 반응을 보였고, 객석에서도 권재관을 향해 "돌아 나가!"라는 외침이 터져 나왔다.

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앞서 김영희는 관객들에게 잘못한 남편들을 대신 혼내달라고 요청한 바, 이에 김영희는 "게스트에게 나가라고 하는 관객은 처음 본다"며 예상치 못한 반응에 폭소했다.

한편 권재관은 KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔했다. KBS 2TV '개그콘서트'의 코너 '감수성'에서 권장군 역할을 맡아 얼굴을 알렸다. 코미디언 김경아와 결혼했으며, JTBC 예능 프로그램 '1호가 될 순 없어'에도 함께 출연했다.

tokkig@sportschosun.com