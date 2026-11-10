조현민, ♥최설아 '코 3번·눈 2번' 성형에 해탈…"아내 취미로 인정"

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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 조현민이 아내 최설아의 잇단 성형수술에 체념하게 된 사연을 공개했다.

지난 9일 방송된 KBS 2TV '말자쇼' 42회 '남편들도 할 말 있다' 특집에는 개그맨 권재관과 조현민, 김영희의 남편 윤승열이 출연했다.

이날 김영희는 조현민에게 "매번 다른 여자랑 산다"며 최설아의 성형수술을 언급했다.

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조현민은 연애 시절 아내가 처음 코 수술을 했을 때를 떠올렸다.

그는 "수술 후 사진을 보니 다른 여자 같았다"며 "'당신은 누구신데 최설아 목소리를 하고 계신가요?'라는 느낌이 들 정도로 어색했다"고 말했다.

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이어 "밥도 못 먹고 한 달 반 동안 데이트를 피했다"며 "헤어질 건 아니었기 때문에 큰마음을 먹고 다시 만나 친해진 끝에 결혼했다"고 덧붙였다.

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결혼 후에도 최설아의 성형수술은 이어졌다.

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MC 정범균은 최설아가 코 수술을 세 번, 눈 수술을 두 번 받았고 아랫배와 허벅지 지방흡입도 했다고 전했다.

조현민은 코 수술 후 모양이 눌리는 것을 막기 위해 최설아가 한 달 반 동안 방에서 'ㄴ' 자 자세로 앉아 자는 모습을 봤다고 했다.

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그는 "누군가 한 달 넘게 이렇게 자라고 하면 못 잔다. 본인 만족을 위해 임하는 모습에 감탄했다"고 말했다.

조현민은 결국 "성형은 막을 수 없다는 최종 결론을 내렸다"며 "10만 원이 있으면 10만 원짜리, 50만 원이 있으면 50만 원짜리 시술을 받으려 할 것"이라고 너스레를 떨었다.

이어 "힘든 과정을 거치는 만큼 익스트림 스포츠를 한다고 생각하며 아내의 취미로 받아들이기로 했다"고 말해 웃음을 안겼다.

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narusi@sportschosun.com