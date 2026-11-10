[인터뷰①] 조여정 "고대하던 이창동 작품, 시나리오 읽고 쿵 내려앉아"('가능한 사랑')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조여정(45)이 "이창동 감독의 시나리오, 쿵하고 내려앉아 사흘간 고민했다"고 말했다.

넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)에서 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리를 촬영하는 감독 예지를 연기한 조여정. 그가 10일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '가능한 사랑'의 출연 과정을 밝혔다.

조여정은 "이창동 감독이 먼저 시나리오 책을 줬다. 일단 내게 연락이 와서 너무 놀랐고 그래도 책을 보고 만나고 싶었다. '가능한 사랑' 시나리오를 보고 나선 사흘 정도 고민을 했다. 선뜻 좋다는 말이 안 난오더라. 이미 1차 관객으로서 이 이야기가 쿵하고 내려앉았다. 그래서 시간이 조금 필요했고 시나리오를 받은 3일째 될 때 어렵게 연락을 했다. 이창동 감독에게도 말했지만 책이 너무 진해서 바로 연락을 못했다고 사과하기도 했다. 당연히 하고 싶지만 너무 어려웠던 캐릭터였다고 했다. 그럼에도 하겠다고 했다"고 웃었다.

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그는 "정말 고대하던 작업이었다. 아마 모든 배우가 원하지 않을까? 다들 '이창동 감독 작업을 한 번쯤 해볼 수 있을까?' 생각할 것이다. 너무 좋기도 했지만 좋은 것보다 앞서서 더 큰 고민은 내가 이걸 해내야 한다는 지점이었다. 내가 느끼기엔 너무 어려운 캐릭터였다. 극 안에서 문제를 들고 오는 인물인데, 또 도드라지면 안 되고 그림자처럼 보여야 했다. 여기에 이창동 감독 영화는 현실 그 자체처럼 보여야 하기 때문에 내가 이걸 해낼 수 있을지 큰 숙제로 다가왔다"고 덧붙였다.

'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 이달 6일부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com